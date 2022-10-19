Посилити охорону та відселити населення: Путін запровадив особливий режим у РФ та Криму

У Бєлгородській, Ростовській, Курській областях та інших регіонах Путін розпорядився посилити охорону об'єктів, обмежити пересування та відселити мешканців у безпечні райони.

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про переведення шести суб'єктів РФ, а також анексованих Криму та м. Севастополь у режим "середнього рівня реагування" на тлі війни проти України. Рішення передбачає обмеження пересування та відселення місцевих мешканців. Про це свідчить текст указу від 19 жовтня.

"Запровадити на територіях Республіки Крим, Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей та м. Севастополя режим (середній рівень реагування)", — йдеться у документі.

Путін доручив чиновникам провести мобілізаційні заходи у сфері економіки, окремі заходи щодо територіальної оборони, цивільної оборони, а також розширив їхні повноваження для задоволення потреб Збройних сил РФ.

У вищезгаданих регіонах Путін розпорядився:

посилити охорону громадського порядку, військових об'єктів та об'єктів енергетики;

запровадити спеціальний режим роботи об'єктів, які забезпечують роботу транспорту, зв'язку, об'єктів енергетики;

тимчасово відселити мешканців у безпечні райони;

запровадити особливий режим в'їзду на територію та виїзду з неї, обмеження свободи пересування;

обмежити рух транспорту та здійснювати їх огляд;

запровадити контроль за роботою об'єктів транспорту, зв'язку, друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем, використання їх роботи для потреб оборони.

Нагадаємо, сьогодні Путін підписав указ про введення режиму "воєнного стану" на території чотирьох анексованих регіонів України — Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Також ми писали, що окупаційна влада почала виїжджати з території Херсона на тлі контрнаступу Збройних сил України.