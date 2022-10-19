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Воєнний фокус Російсько-українська війна Путін ввів "воєнний стан" в окупованих областях України

Комендантська година й обшуки: що означає "воєнний стан" для українців під окупацією

Російські військові, війська Росії, Росії
Фото: РИА Новости | Кремль запровадив "воєнний стан" у чотирьох областях України: що це означає

Росіяни зможуть вилучати майно та відселяти мешканців Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Ці заходи закріплені в законі держави-агресора.

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19 жовтня президент РФ Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на території чотирьох анексованих Росією областей Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Фокус дізнався, які обмеження для місцевих жителів у зв'язку із цим передбачає законодавство держави-окупанта.

Зокрема, Федеральний конституційний закон РФ "Про воєнний стан" передбачає:

  • посилення охорони громадського порядку, охорони військових, адміністративних та інших об'єктів;
  • запровадження особливого режиму роботи об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики й інших;
  • евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного значення;
  • тимчасове відселення мешканців;
  • запровадження особливого режиму в'їзду на територію, на якій запроваджено воєнний стан, та виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування по ній;
  • призупинення діяльності політичних партій, релігійних та інших організацій;
  • залучення населення до виконання робіт для потреб оборони, відновлення об'єктів економіки та військових об'єктів;
  • вилучення у населення та організацій майна для потреб оборони;
  • заборона або обмеження вибору місця проживання;
  • заборона чи обмеження мітингів;
  • заборона страйків;
  • обмеження руху транспорту та їх огляд;
  • введення комендантської години;
  • надання правоохоронцям права перевіряти документи, проводити особистий огляд, обшуки, затримувати мешканців та їхній транспорт;
  • запровадження заборони на продаж зброї, її вилучення у населення та організацій;
  • контроль за роботою об'єктів зв'язку, транспорту, друкарень, обчислювальних центрів, ЗМІ та використання їх для потреб оборони;
  • запровадження військової цензури за поштою, контроль за телефонними розмовами, створення органів цензури;
  • ізоляція громадян іноземної держави, що воює проти РФ (в цьому випадку — громадян України — ред.);
  • заборона чи обмеження виїзду громадян за межі РФ.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Указ набирає чинності з 00:00 20 жовтня.

Також ми писали, що Путін розпорядився відселяти мешканців і російських прикордонних з Україною регіонів, зокрема, Бєлгородської та Ростовської областей.