Комендантська година й обшуки: що означає "воєнний стан" для українців під окупацією

Росіяни зможуть вилучати майно та відселяти мешканців Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Ці заходи закріплені в законі держави-агресора.

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19 жовтня президент РФ Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на території чотирьох анексованих Росією областей Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Фокус дізнався, які обмеження для місцевих жителів у зв'язку із цим передбачає законодавство держави-окупанта.

Зокрема, Федеральний конституційний закон РФ "Про воєнний стан" передбачає:

посилення охорони громадського порядку, охорони військових, адміністративних та інших об'єктів;

запровадження особливого режиму роботи об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики й інших;

евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного значення;

тимчасове відселення мешканців;

запровадження особливого режиму в'їзду на територію, на якій запроваджено воєнний стан, та виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування по ній;

по ній; призупинення діяльності політичних партій, релігійних та інших організацій;

залучення населення до виконання робіт для потреб оборони , відновлення об'єктів економіки та військових об'єктів;

, відновлення об'єктів економіки та військових об'єктів; вилучення у населення та організацій майна для потреб оборони;

заборона або обмеження вибору місця проживання;

заборона чи обмеження мітингів;

заборона страйків;

обмеження руху транспорту та їх огляд;

введення комендантської години;

надання правоохоронцям права перевіряти документи, проводити особистий огляд, обшуки, затримувати мешканців та їхній транспорт;

запровадження заборони на продаж зброї, її вилучення у населення та організацій;

контроль за роботою об'єктів зв'язку, транспорту, друкарень, обчислювальних центрів, ЗМІ та використання їх для потреб оборони;

запровадження військової цензури за поштою, контроль за телефонними розмовами , створення органів цензури;

, створення органів цензури; ізоляція громадян іноземної держави , що воює проти РФ (в цьому випадку — громадян України — ред.);

, що воює проти РФ (в цьому випадку — громадян України — ред.); заборона чи обмеження виїзду громадян за межі РФ.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Указ набирає чинності з 00:00 20 жовтня.

Також ми писали, що Путін розпорядився відселяти мешканців і російських прикордонних з Україною регіонів, зокрема, Бєлгородської та Ростовської областей.