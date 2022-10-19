Комендантська година й обшуки: що означає "воєнний стан" для українців під окупацією
Росіяни зможуть вилучати майно та відселяти мешканців Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Ці заходи закріплені в законі держави-агресора.
19 жовтня президент РФ Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на території чотирьох анексованих Росією областей Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Фокус дізнався, які обмеження для місцевих жителів у зв'язку із цим передбачає законодавство держави-окупанта.
Зокрема, Федеральний конституційний закон РФ "Про воєнний стан" передбачає:
- посилення охорони громадського порядку, охорони військових, адміністративних та інших об'єктів;
- запровадження особливого режиму роботи об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики й інших;
- евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного значення;
- тимчасове відселення мешканців;
- запровадження особливого режиму в'їзду на територію, на якій запроваджено воєнний стан, та виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування по ній;
- призупинення діяльності політичних партій, релігійних та інших організацій;
- залучення населення до виконання робіт для потреб оборони, відновлення об'єктів економіки та військових об'єктів;
- вилучення у населення та організацій майна для потреб оборони;
- заборона або обмеження вибору місця проживання;
- заборона чи обмеження мітингів;
- заборона страйків;
- обмеження руху транспорту та їх огляд;
- введення комендантської години;
- надання правоохоронцям права перевіряти документи, проводити особистий огляд, обшуки, затримувати мешканців та їхній транспорт;
- запровадження заборони на продаж зброї, її вилучення у населення та організацій;
- контроль за роботою об'єктів зв'язку, транспорту, друкарень, обчислювальних центрів, ЗМІ та використання їх для потреб оборони;
- запровадження військової цензури за поштою, контроль за телефонними розмовами, створення органів цензури;
- ізоляція громадян іноземної держави, що воює проти РФ (в цьому випадку — громадян України — ред.);
- заборона чи обмеження виїзду громадян за межі РФ.
Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Указ набирає чинності з 00:00 20 жовтня.
Також ми писали, що Путін розпорядився відселяти мешканців і російських прикордонних з Україною регіонів, зокрема, Бєлгородської та Ростовської областей.