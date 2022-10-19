"Воєнний стан" Путіна в захоплених областях: з'явилася реакція МЗС України

Дипломати наголосили, що указ російського президента не має жодної ваги на міжнародній арені, а оголошений ним "воєнний стан" — це спроба розправитися з партизанами на окупованих українських територіях.

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Міністерство закордонних справ України відреагувало на оголошення російським президентом Володимиром Путіним "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Відповідний документ було опубліковано на сайті МЗС України.

Указ президента РФ у профільному міністерстві назвали нікчемним і таким, що не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти.

Проте в українському МЗС наголосили, що такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти нашої держави й українців. За їхніми словами, навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії щодо анексії українських територій.

Дипломати також наголосили, що запровадження на території 4-х українських областей воєнного стану за законами Росії — це спроба придушити опір мешканців Луганщини, Донецької області, Запоріжжя і Херсонщини, які виступають проти російської окупації.

"Закликаємо міжнародних партнерів рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій, під виглядом так званого воєнного стану, позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини, а також їхні незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію", — заявив він.

Нагадаємо, у середу, 19 жовтня, президент РФ Володимир Путін оголосив "воєнний стан" у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. За словами Путіна, в його указі передбачено "кілька рівнів реагування на ризики у сфері безпеки".

Фокус також писав про те, що означає "воєнний стан" для українців під окупацією. Росіяни зможуть вилучати майно та відселяти мешканців Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Ці заходи закріплені у законі держави-агресора.