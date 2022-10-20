Подрыв плотин и химическое оружие: Путин может усилить войну без ядерных боеголовок, — СМИ

Четыре неядерных способа позволят россиянам нанести Украине максимальные потери и начать новую фазу конфликта.

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Президент РФ Владимир Путин может обострить полномасштабную войну с Украиной, не используя против мирных граждан ядерное оружие. Об этом говорится в материале издания The Hill.

Журналисты напоминают, что в сентябре Владимир Путин разразился новыми ядерными угрозами в адрес Запада и Украины, пытаясь спровоцировать эскалацию полномасштабной войны.

До сегодняшнего дня Кремль и командование ВС РФ неоднократно обвиняли в осуществлении военных преступлений и даже геноциде украинцев, но до сих пор страна-агрессор воздерживалась от применения оружия массового поражения. Однако, как считает The Hill, Москва может использовать четыре неядерных способа, которые позволят РФ нанести Украине максимальные потери и начать новую фазу конфликта.

Биологическое оружие против Украины

Россия унаследовала часть советской программы биологического оружия, и в этом году Государственный департамент США предупреждал, что Кремль не сворачивал подобные разработки. Хотя нет точных доказательств существования программы биооружия, публичная информация убедительно свидетельствует о том, что РФ сохранила и модернизировала советские наработки.

Несмотря на действующие международные конвенции, российские войска для перелома войны в свою пользу могут распространить споры сибирской язвы, ботулутоксины и рицин, которые вызывают опасные для здоровья человека заболевания.

Химическое оружие против Украины

Основными видами химического оружия являются нервно-паралитические, кожно-нарывные, удушающие и кровяные средства — все они предназначены для того, чтобы убивать или калечить людей. Как и в случае с биологическим оружием, Россия подписала и проигнорировала международные конвенции, обязывающие Москву избавиться от ее химического арсенала.

Эксперты предполагают, что Кремль рассматривает применение химического оружия против Украины как менее рискованный шаг, в отличии от ядерного. Вместе с этим, Запад обладает современным оборудованием и разведданными, с помощью которых Россию моментально разоблачат в использовании такого типа оружия массового поражения.

Уничтожение плотин в Украине

Для срыва контрнаступления украинских Вооруженных сил на южных направлениях, российские войска могут осуществить подрыв плотин на реке Днепр.

"Это утопило бы весь левый берег Днепра ниже по течению и заставило бы украинцев эвакуировать сотни тысяч людей вместо наступления на Херсон, не говоря уже о массовых жертвах. Отдельно "ультра-ястребы" призывают к атакам на дамбы к северу от Киева. Последствия обрушения каскада плотин на Днепре будут катастрофическими, поскольку на пути наводнения окажутся густонаселенные районы", — подчеркнул профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Бранислав Сланчев, рассматривая возможное уничтожение крупнейших плотин в Украине.

Полномасштабная война обычными средствами

Массированные ракетные удары ВС РФ в октябре по гражданским объектам, военным заставам и энергетической инфраструктуре показали, что Кремль может спровоцировать эскалацию конфликта и с помощью обычных средств. Издание отмечает, что война может перейти в новую фазу после того, как Россия завершит проведение частичной мобилизации, в ходе которой ряды армии пополнят как минимум 300 тысяч человек.

"Путин также может объявить всеобщую мобилизацию, что позволит военным расширить круг потенциальных призывников, но для этого потребуется назвать "специальную военную операцию" войной, чего он не желает делать. Представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий заявил, что такой шаг может также помочь Украине, еще больше разжигая сопротивление войне в России", — добавили журналисты в своем материале.

Стоит отметить, что 19 октября президент России Владимир Путин объявил военное положение в захваченных частях четырех украинских областей и обвинил Киев в нежелании проводить мирные переговоры.

Также сообщалось, что ВС РФ могут осуществить удары по Каховской ГЭС для провоцирования наводнения, которое может остановить продвижение ВСУ в Херсонской области.