Підрив гребель та хімічна зброя: Путін може посилити війну без ядерних боєголовок, — ЗМІ

Чотири неядерні способи дозволять росіянам завдати Україні максимальних втрат і розпочати нову фазу конфлікту.

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Президент РФ Володимир Путін може загострити повномасштабну війну з Україною, не використовуючи проти мирних громадян ядерну зброю. Про це йдеться у матеріалі видання The Hill.

Журналісти нагадують, що у вересні Володимир Путін вибухнув новими ядерними загрозами на адресу Заходу та України, намагаючись спровокувати ескалацію повномасштабної війни.

До сьогодні Кремль і командування ЗС РФ неодноразово звинувачували у скоєнні воєнних злочинів та навіть геноциді українців, але досі країна-агресор утримувалася від застосування зброї масової поразки. Однак, як вважає The Hill, Москва може використати чотири неядерні способи, які дозволять РФ завдати Україні максимальних втрат і розпочати нову фазу конфлікту.

Біологічна зброя проти України

Росія успадкувала частину радянської програми біологічної зброї, і цього року Державний департамент США попереджав, що Кремль не згортав такі розробки. Хоча немає точних доказів існування програми біозброї, публічна інформація переконливо свідчить про те, що РФ зберегла та модернізувала радянські напрацювання.

Незважаючи на чинні міжнародні конвенції, російські війська для перелому війни на свою користь можуть поширити спори сибірки, ботулотоксини та рицин, які викликають небезпечні для здоров'я людини захворювання.

Хімічна зброя проти України

Основними видами хімічної зброї є нервово-паралітичні, шкірно-наривні, задушливі та кров'яні засоби – всі вони призначені для того, щоб вбивати чи калічити людей. Як і у випадку з біологічною зброєю, Росія підписала та проігнорувала міжнародні конвенції, які зобов'язують Москву позбутися її хімічного арсеналу.

Експерти припускають, що Кремль розглядає застосування хімічної зброї проти України як менш ризикований крок, на відміну від ядерної. Водночас Захід має сучасне обладнання та розвіддані, за допомогою яких Росію моментально викриють у використанні такого типу зброї масової поразки.

Знищення гребель в Україні

Для зриву контрнаступу українських Збройних сил на південних напрямках російські війська можуть здійснити підрив гребель на річці Дніпро.

"Це втопило б весь лівий берег Дніпра нижче за течією і змусило б українців евакуювати сотні тисяч людей замість наступу на Херсон, не кажучи вже про масові жертви. Окремо "ультра-яструби" закликають до атак на греблі на північ від Києва. Наслідки обвалення каскаду гребель на Дніпрі будуть катастрофічними, оскільки на шляху повені виявляться густонаселені райони", — наголосив професор політології Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Браніслав Сланчев, розглядаючи можливе знищення найбільших гребель в Україні.

Повномасштабна війна звичайними засобами

Масовані ракетні удари ЗС РФ у жовтні по цивільних об'єктах, військових заставах та енергетичній інфраструктурі показали, що Кремль може спровокувати ескалацію конфлікту і за допомогою звичайних засобів. Видання зазначає, що війна може перейти в нову фазу після того, як Росія завершить проведення часткової мобілізації, під час якої лави армії поповнять щонайменше 300 тисяч людей.

"Путін також може оголосити загальну мобілізацію, що дозволить військовим розширити коло потенційних призовників, але для цього буде потрібно назвати "спеціальну військову операцію" війною, чого він робити не бажає. Представник української військової розвідки Вадим Скібіцький заявив, що такий крок може також допомогти Україні, ще більше розпалюючи опір війні в Росії", — додали журналісти у своєму матеріалі.

Варто зазначити, що 19 жовтня президент Росії Володимир Путін оголосив військовий стан у захоплених частинах чотирьох українських областей та звинуватив Київ у небажанні проводити мирні переговори.

Також повідомлялося, що ЗС РФ можуть здійснити удари по Каховській ГЕС для провокування повені, яка може зупинити просування ЗСУ у Херсонській області.