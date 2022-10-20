Спутник зафиксировал накопление сил РФ на белорусском аэродроме "Зябровка" (фото)

Снимки показывают, что на аэродроме увеличилось количество российской военной техники, а также появились песчаные насыпи, необходимые для установки радиолокационных станций.

Related video

Вооруженные силы РФ сосредотачивают военную технику на белорусско-украинской границе. Как сообщает белорусская редакция "Радио Свобода", появились свежие спутниковые снимки района аэропорта "Зябровка" свидетельствующие о том, что в последнее время там сосредотачивается живая сила и техника ВС РФ.

Комментируя фотографии обозреватели отмечают, что за последний месяц в районе аэропорта можно заметить некоторые изменения — там появились песчаные насыпи и активно ведутся строительные работы. Кроме того, увеличилось количество российских солдат и военной техники.

"На самом деле российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку (Гомельский район) полторы недели назад. Русские живут там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке закрыт, как и прежде. Российские войска как стояли, так и стоят, но сейчас там больше техники и людей", — процитировали журналисты источник в Гомельском районе.

[ + – ] Спутниковый снимок аэродрома "Зябровка" от 24 августа 2022

[ + – ] Спутниковый снимок аэродрома "Зябровка" 16 октября 2022

На снимках можно заметить, что в северной части аэродрома создаются песчаные насыпи. При этом песок не привозят с других районов, а берут прямо из карьеров на аэродроме.

[ + – ] На аэродроме "Зябровка" появились песчаные насыпи

Подобные насыпи можно заметить в воинской части зенитно-ракетного полка, который охраняет Островецкую АЭС. На таких песчаных насыпях размещены радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и идентификации целей и наведения ракет.

[ + – ] Военная часть 1146 зенитно-ракетного полка охраны Островецкой АЭС

Также на снимках можно увидеть, что на аэродроме увеличилось количество военных грузовиков, и появились зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. Помимо этого, обозреватели отметили расширение территории военного городка и наличие железнодорожного состава с горючим.

[ + – ] В октябре на аэродроме появились системы ЗРК С-300 и С-400

Ранее сообщалось, что самолеты ВКС России совершили плановое патрулирование в Беларуси. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" уточнила, что два самолета МиГ-31К, которые способны нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", взлетели с белорусской авиабазы в Мачулищах.

Как заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, численность российских военных, которые дислоцируются на территории Беларуси, составляет до тысячи человек. Генерал уточнил, что кроме живой силы российских вооруженных сил, в Беларуси находятся 6 российских ударных самолетов, 4 установки ОТРК "Искандер", 12 ЗРК С-400.