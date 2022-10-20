Супутник зафіксував накопичення сил РФ на білоруському аеродромі "Зябрівка" (фото)

Знімки показують, що на аеродромі побільшало російської військової техніки, а також з'явилися піщані насипи, необхідні для встановлення радіолокаційних станцій.

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Збройні сили РФ зосереджують військову техніку на білорусько-українському кордоні. Як повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода", з'явилися свіжі супутникові знімки району аеропорту "Зябрівка", що свідчать про те, що останнім часом там зосереджується жива сила та техніка ЗС РФ.

Коментуючи фото оглядачі зазначають, що за останній місяць у районі аеропорту можна помітити деякі зміни — там з'явилися піщані насипи й активно ведуться будівельні роботи. Крім того, збільшилася кількість російських солдат і військової техніки.

"Насправді російська військова техніка і жива сила прибули до Зябрівки (Гомельський район) півтора тижні тому. Росіяни живуть там із весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябрівки закритий, як і раніше. Російські війська як стояли, так і стоять, але зараз там більше техніки та людей", — процитували журналісти джерело в Гомельському районі.

[ + – ] Супутниковий знімок аеродрому "Зябрівка" від 24 серпня 2022

[ + – ] Супутниковий знімок аеродрому "Зябрівка" 16 жовтня 2022

На знімках можна побачити, що в північній частині аеродрому створюються піщані насипи. При цьому пісок не привозять з інших районів, а беруть прямо з кар'єрів на аеродромі.

[ + – ] На аеродромі "Зябрівка" з'явилися піщані насипи

Подібні насипи можна побачити у військовій частині зенітно-ракетного полку, який охороняє Островецьку АЕС. На таких піщаних насипах розміщені станції радіолокації, призначені для виявлення та ідентифікації цілей і наведення ракет.

[ + – ] Військова частина 1146 зенітно-ракетного полку охорони Островецької АЕС

Також на знімках можна побачити, що на аеродромі збільшилася кількість військових вантажівок, і з'явилися зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400. Окрім цього, оглядачі зазначили розширення території військового містечка та наявність залізничного складу з пальним.

[ + – ] У жовтні на аеродромі з'явилися системи ЗРК С-300 та С-400

Раніше повідомлялося, що літаки ВКС Росії здійснили планове патрулювання в Білорусі. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" уточнила, що два літаки МіГ-31К, які здатні нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинжал", злетіли з білоруської авіабази в Мачулищах.

Як заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, чисельність російських військових, що дислокуються на території Білорусі, становить до тисячі осіб. Генерал уточнив, що, окрім живої сили російських збройних сил, у Білорусі знаходяться 6 російських ударних літаків, 4 установки ОТРК "Іскандер", 12 ЗРК С-400.