Пекину ядерная война не нужна: Путин собрался убежать в Китай, — Арестович (видео)

По мнению советника ОП, Путин в третий раз попросил у Пекина политическое убежище, чтобы писать "мемуарчики". В обмен на это в ультимативной форме ему запретили использовать ядерное оружие в Украине.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью российской журналистке Юлии Латыниной высказал предположение о том, почему президент Владимир Путин не решится применить ядерное оружие против Украины. По его словам, китайские "союзники" в ультимативной форме запретили Путину использовать ядерное оружие в обмен на политическое убежище.

Арестович сказал, что по имеющимся у него данным Путин в третий раз попросил политическое убежище у Пекина, и там ему в очередной раз не отказали. Однако в обмен на это, ему категорически запретили применять ядерное оружие, поскольку для биполярного мире, к которому стремится Китай, ядерная война абсолютно не нужна.

"Китайцы ему очень жестко выставили и сказали: дядя, в биполярном мире, который мы планируем, нафиг не нужна ядерная война", — сказал Арестович.

Советник также отметил, что несмотря на все "раздувания щек" относительно введения военного положения на аннексированных территориях, Путин уже наметил себе тихое место в Поднебесной, где он уже собирается писать "мемуарчики".

"Почему Китай? Потому что это единственная страна, которая не выдаст его американцам. Он собирается уже там писать мемуарчики — вот его реальное планирование", — пояснил Арестович.

Ранее советник ОП Алексей Арестович предрек бывшему "министру обороны ДНР" Игорю Гиркину гибель от рук своих сослуживцев. По мнению советника, боевик вряд ли попадет в плен, потому что у него больше шансов погибнуть на передовой, где его могут ликвидировать свои же.

20 октября Арестович заявил, что украинские граждане могут на месяцы остаться без электричества, воды и тепла из-за регулярных обстрелов российскими военными энергетической инфраструктуры. При этом он отметил, что украинцы смогут справиться с таким сценарием развития событий в Украине и выразил надежду, что зима в этом году будет теплой.