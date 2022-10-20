Пекіну ядерна війна не потрібна: Путін зібрався втекти в Китай, — Арестович (відео)

На думку радника ОП, Путін втретє попросив у Пекіна політичний притулок, щоби писати "мемуарчики". В обмін на це в ультимативній формі йому заборонили використовувати ядерну зброю в Україні.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній висловив припущення про те, чому президент Володимир Путін не зважиться застосувати ядерну зброю проти України. За його словами, китайські "союзники" в ультимативній формі заборонили Путіну використовувати ядерну зброю в обмін на політичний притулок.

Арестович сказав, що, за наявними в нього даними, Путін утретє попросив політичний притулок у Пекіна, і там йому вчергове не відмовили. Однак в обмін на це йому категорично заборонили застосовувати ядерну зброю, оскільки для біполярного світу, якого прагне Китай, ядерна війна абсолютно не потрібна.

"Китайці йому дуже жорстко виставили й сказали: дядьку, в біполярному світі, який ми плануємо, нафіг не потрібна ядерна війна", — сказав Арестович.

Радник також зазначив, що, незважаючи на всі "роздування щік" щодо запровадження воєнного стану на анексованих територіях, Путін уже намітив собі тихе місце в Піднебесній, де він уже збирається писати "мемуарчики".

"Чому Китай? Тому що це єдина країна, яка не видасть його американцям. Він збирається вже там писати мемуарчики — ось його реальний план", — пояснив Арестович.

Раніше радник ОП Олексій Арестович пророкував колишньому "міністру оборони ДНР" Ігорю Гіркіну загибель від рук своїх товаришів зі служби. На думку радника, бойовик навряд чи потрапить у полон, бо має більше шансів загинути на передовій, де його можуть ліквідувати свої ж.

20 жовтня Арестович заявив, що українські громадяни можуть на місяці залишитися без електрики, води й тепла через регулярні обстріли російськими військовими енергетичної інфраструктури. При цьому він зазначив, що українці зможуть упоратися з таким сценарієм розвитку подій в Україні та висловив сподівання, що зима цього року буде теплою.