Удар был высокоточным: обстрелянная под Херсоном "Газель" была украдена у "Суспільного"

Журналисты херсонского филиала общественного вещателя сообщили, что машина была оборудована GPS-маяком, что облегчило задачу ВСУ.

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Журналисты херсонского филиала "Суспільного" опознали в разбитой на Антоновском мосту "Газели" редакционную машину, забитую их личными вещами.

Первым об этом сообщил журналист общественного вещателя Рустам Авдеев. Увидев распространенное российскими пропагандистами фото, он узнал свои вещи.

[ + – ] Скриншот сообщения Рустама Авдеева

"Эта синяя коробка — из моего кабинета. Судя по всему, вся машина забита награбленным, как и сама "Газель" украдена в филиале "Суспільного" в Херсоне", — отметил он.

Слова коллеги подтвердил менеджер филиала Михаил Сваричевский.

"Наблюдаем "самодепортацию" коллаборантов из оккупированного Херсона. Чтобы выжить на болотах, грабят здесь, — написал Сваричевский в "фейсбуке".- Но, как показывает жизнь, не каждому суждено было увидеть болота. Подтверждаю, что это угнанный автотранспорт "Суспільного Херсон". Учитывая долгий срок оккупации, это не новость для нас".

При этом менеджер филиала сообщил, что компания оборудовала свое движимое имущество GPS-маяками, поэтому удар был высокоточным.

Как обстрелянную "Газель" использовала российская пропаганда?

Российские пропагандисты заявили, что ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области, в результате чего погибли мирные жители. В частности, сообщалось о гибели Олега Клокова, которого росСМИ называют добровольцем, приехавшим в Херсон для создания местного телеканала "Таврида". В качестве доказательства "преступления" опубликовали фото разбитой на мосту "Газели", набитой вещами.

Глава Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей заявил, что Клоков действительно работал в известных росСМИ, однако он является сотрудником кадровых спецслужб. Видимо, этим и объясняется его нахождение в колонне российских военных.

В Оперативном командовании "Юг" подтвердили, что 20 октября ВСУ нанесли удар по мосту, однако опровергли утверждения о том, что целью обстрелов стала колонна гражданских машин. Спикер командования Наталья Гуменюк подчеркнула, что удар был нанесен после начала комендантского часа, поэтому гражданских на мосту в это время просто не могло быть.