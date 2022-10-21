Удар був високоточним: обстріляна під Херсоном "Газель" була вкрадена у "Суспільного"

Журналісти Херсонської філії громадського мовника повідомили, що машина була обладнана GPS-маяком, що полегшило завдання ЗСУ.

Related video

Журналісти херсонської філії "Суспільної" впізнали в розбитій на Антонівському мості "Газелі" редакційну машину, забиту їхніми особистими речами.

Першим про це повідомив журналіст громадського мовника Рустам Авдєєв. Побачивши поширене російськими пропагандистами фото, він впізнав свої речі.

[ + – ] Скріншот повідомлення Рустама Авдєєва

"Ця синя коробка — з мого кабінету. Судячи з усього, вся машина забита награбованим, як і сама "Газель" вкрадена у філії "Суспільного" у Херсоні", — зазначив він.

Слова колеги підтвердив менеджер філії Михайло Сваричевський.

"Спостерігаємо "самодепортацію" колаборантів з окупованого Херсона. Щоб вижити на болотах, грабують тут, — написав Сваричевський у фейсбуці. — Але, як показує життя, не кожному судилося побачити болота. Підтверджую, що цей викрадений автотранспорт "Суспільного Херсон". Враховуючи довгий термін окупації, це не новина для нас".

При цьому менеджер філії повідомив, що компанія обладнала своє рухоме майно GPS-маяками, тому удар був високоточним.

Яку обстріляну "Газель" використала російська пропаганда?

Російські пропагандисти заявили, що ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в Херсонській області, внаслідок чого загинули мирні жителі. Зокрема, повідомлялося про загибель Олега Клокова, якого росЗМІ називають добровольцем, котрий приїхав у Херсон для створення місцевого телеканалу "Таврида". Як доказ "злочину" опублікували фото розбитої на мосту "Газелі", набиту речами.

Голова Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей заявив, що Клоков справді працював у відомих росЗМІ, проте він є співробітником кадрових спецслужб. Очевидно, цим і пояснюється його перебування у колоні російських військових.

В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що 20 жовтня ЗСУ завдали удару по мосту, проте спростували твердження про те, що метою обстрілу стала колона цивільних машин. Спікерка командування Наталія Гуменюк наголосила, що удару було завдано після початку комендантської години, тому цивільних на мосту в цей час просто не могло бути.