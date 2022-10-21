От Бузовой до Якубовича: в ОП призывают ввести новые санкции против пропагандистов РФ

В опубликованный Андреем Ермаком список попали как известные старшему поколению Тарзан, Петросян и Боярский, так и популярные у молодежи Баста и Бузова.

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Офис президента Украины выступил с предложением ввести санкции против лидеров общественного мнения, которые поддерживают и пропагандируют российско-украинскую войну. Соответсвующее заявление опубликовано на сайте ОП.

Все предложения вошли в так называемую Дорожную карту индивидуальных санкций, разработанную Международная рабочая группа по санкциям против России.

Документ содержит список пропагандистов, лидеров мнений, артистов, которые распространяют кремлевскую пропаганду, ложь по поводу войны России против Украины и таким образом поддерживают российско-украинскую войну и преступления против украинцев как нации.

К слову, авторы документа разделили пропагандистов на две большие группы. В первую попали идеологи, эксперты и ученые, которые самостоятельно придумывают антиукраинские фэйки. Во вторую — журналисты и артисты, которые распространяют опасные нарративы.

Таким образом, согласно списку, под новые санкции подпадают:

Международный дискуссионный клуб "Валдай";

"Изборский клуб";

Совет по внешней и оборонной политике;

Российский совет по международным делам;

Российский институт стратегических исследований;

артисты и звезды шоу-бизнеса, неоднократно посещавшие оккупированные украинские территории и распространяющие антиукраинскую пропаганду.

В документе также есть список с фамилиями культурных деятелей и звезд шоу-бизнеса, которых ОП хочет видеть в международном санкционном списке.

Среди них:

популярный у россиян исполнитель Николай Басков, который в свое время давал концерты и в Киеве;

певица Надежда Бабкина, которая стала известна благодаря исполнению народных песен;

Марат Башаров, который запомнился украинцам как ведущий антинаучного шоу "Битва экстрасенсов";

актер Михаил Боярский, которого наши соотечественники помнят по главной роли в советском фильме 2Три мушкетера";

скандальная певица Ольга Бузова;

Василий Вакуленко, больше известный как репер Баста;

Полин Гагарина, которую зрители телевиденья знают как победительницу "Фабрики звезд";

российский комик Михаил Галустян;

популярный в 90-х певец Олег Газманов;

артист и бодибилдер, муж Натальи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан;

певица Виктория Дайнеко;

сын Фёдора Добронравова (Ивана Будько из сериала "Сваты") Виктор Добронравов;

Сергей Безруков, получивший известность за главную роль в фильме о бандитизме "Бригада";

певец Дима Билан;

философ и пропагандист Александр Дугов, который обвинил Украину в якобы убийстве своей дочери Дарьи;

известный своими ролями в фильмах о чекистах и военных актер Михаил Пореченков. Также стал скандально известным после того, как на оккупированном Донбассе стрелял по украинским военным, защищающим ДАП;

многолетний ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович;

юморист Евгений Петросян, который много лет выступал перед публикой с антиукраинскими шутками и юмористическими зарисовками. После 24 февраля демонстративно навестил раненых российских оккупантов в госпитале.

Напомним, ранее в Германии обыскали квартиру прославляющей войну россиянки. 30-летняя россиянка нелегально проживает в Германии, поддерживает войну РФ против Украины и издевается над украинцами, которые вынужденны были выехать из страны, спасаясь от боевых действий.

Фокус также писал о том, что винницкому митрополиту Ионафану может грозить тюремный срок за поддержку Кремля. Во время обыска у митрополита Ионафана обнаружили пропагандистские материалы, свидетельствующие о его работе в интересах России.