Від Бузової до Якубовича: у ОП закликають запровадити санкції проти пропагандистів й артистів РФ

До опублікованого Андрієм Єрмаком списку потрапили як відомі старшому поколінню Тарзан, Петросян та Боярський, так й популярні серед молоді Баста і Бузова.

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Офіс президента України виступив із пропозицією запровадити санкції проти лідерів громадської думки, які підтримують та пропагують російсько-українську війну. Відповідна заява опублікована на сайті ОП.

Усі пропозиції увійшли до так званої Дорожньої карти індивідуальних санкцій, розробленої Міжнародною робочою групою з санкцій проти Росії.

Документ містить список пропагандистів, лідерів думок, артистів, які розповсюджують кремлівську пропаганду, брехню щодо війни Росії проти України і у такий спосіб підтримують російсько-українську війну та злочини проти українців як нації.

До речі, автори документа розділили пропагандистів на великі групи. У першу потрапили ідеологи, експерти та вчені, які самостійно вигадують антиукраїнські фейки. У другу — журналісти та артисти, які поширюють небезпечні наративи.

Отож, згідно зі списком, під нові санкції підпадають:

Міжнародний дискусійний клуб "Валдай";

"Ізборський клуб";

Рада із зовнішньої та оборонної політики;

Російська рада з міжнародних справ;

Російський інститут стратегічних досліджень;

артисти та зірки шоу-бізнесу, які неодноразово відвідували окуповані українські території та розповсюджують антиукраїнську пропаганду.

У документі також є список із прізвищами культурних діячів та зірок шоу-бізнесу, яких ОП хоче бачити у міжнародному списку санкцій.

Серед них:

популярний у росіян виконавець Микола Басков, який свого часу давав концерти і у Києві;

співачка Надія Бабкіна, яка стала відома завдяки виконанню народних пісень;

Марат Башаров, який запам'ятався українцям як ведучий антинаукового шоу "Битва екстрасенсів";

актор Михайло Боярський, якого наші співвітчизники пам'ятають за головною роллю у радянському фільмі "Три мушкетери";

скандальна співачка Ольга Бузова;

Василь Вакуленко, більш відомий як репер Баста;

Полін Гагаріна, яку глядачі телебачення знають як переможницю "Фабрики зірок";

російський комік Михайло Галустян;

популярний у 90-х співак Олег Газманов;

артист та бодібілдер, чоловік Наталії Корольової Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан;

співачка Вікторія Дайнеко;

син Федора Добронравова (Івана Будько із серіалу "Свати") Віктор Добронравов;

Сергій Безруков, який здобув популярність за головну роль у фільмі про бандитизм "Бригада";

співак Діма Білан;

філософ та пропагандист Олександр Дугов, який звинуватив Україну в нібито вбивстві своєї дочки Дарії;

відомий своїми ролями у фільмах про чекістів та військових актор Михайло Пореченков. Також став скандально відомим після того, як на окупованому Донбасі стріляв по українських військових, які захищали ДАП;

багаторічний ведучий капітал-шоу "Поле чудес" Леонід Якубович;

гуморист Євген Петросян, який багато років виступав перед публікою з антиукраїнськими жартами та гумористичними замальовками. Після 24 лютого демонстративно відвідав поранених російських окупантів у шпиталі.

Нагадаємо, раніше в Німеччині обшукали квартиру росіянки, що прославляє війну. 30-річна росіянка нелегально проживає в Німеччині, підтримує війну РФ проти України та знущається з українців, які змушені були виїхати з країни, рятуючись від бойових дій.

Фокус також писав про те, що вінницькому митрополиту Іонафану може загрожувати тюремний термін за підтримку Кремля. Під час обшуку у митрополита Іонафана виявили пропагандистські матеріали, що свідчать про його роботу на користь Росії.