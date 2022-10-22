Если будет удар по Банковой, через секунду должен быть ответный удар, — Зеленский (видео)

Президент Украины объяснил, как мир должен реагировать на российский шантаж, констатировав, что в Кремле понимают только язык силы.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью канадским телеканалам CTV та CBC, во время которого поделился мнением о том, как нужно отвечать на ядерный шантаж России. Он уверен, что совершенно неважно — является Украина членом НАТО или нет, главное, что эта война происходит в центре Европы, поэтому ответ должен быть решительным.

Президент обратил внимание журналистов на то, что беседа проходит в Офисе президента на Банковой, при этом в РФ постоянно слышны призывы нанести удары по центрам принятия решений в Украине.

"Никому не позволено просто шантажировать, как террористу, — подчеркнул Зеленский. — Если месседж звучит, что будет удар по центру принятий решений, то ответ мира должен быть следующим: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься — тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по [центру] принятия решений у тебя".

Президент подчеркнул, что это нельзя назвать шантажом. Вопрос в том, что тот, кто угрожает, должен знать, какое наказание за это полагается.

"О гуманизме можно много говорить, но мы живем с таким соседом, который кроме силы ничего не понимает. А общество в Российской Федерации должно знать: они атакуют наше общество. Ваш президент убивает мирных граждан. Если вы не будете давить на своего президента, мир изолируется от вас", — сказал Владимир Зеленский.

Он предупредил, что российский президент Владимир Путин может использовать ядерное оружие против любой страны, ведь дальность российских ракет исчисляется в тысячах километров. Поэтому Кремль сейчас шантажирует весь мир, пробуя силой добиваться своих целей.

"Один раз у него получится сделать это с Украиной, они будут всюду", — уверен Зеленский.

Ранее бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что, объявив военное положение в четырех оккупированных регионах Украины, Владимир Путин подготовил почву для применения ядерного оружия. Она считает такой сценарий вероятным, как никогда, потому что российский диктатор понимает, что проиграл конвенциональную войну с применением обычных вооружений.

Напомним, западные журналисты считают, что ядерные угрозы Кремля могут привести к демонстрационному удару.