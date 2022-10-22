Якщо буде удар по Банковій, через секунду повинен бути удар у відповідь, — Зеленський (відео)

Президент України пояснив, як світ має реагувати на російський шантаж, констатувавши, що у Кремлі розуміють лише мову сили.

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC, під час якого він поділився думкою про те, як потрібно відповідати на ядерний шантаж Росії. Він упевнений, що абсолютно неважливо — чи є Україна членом НАТО, чи ні, головне, що ця війна відбувається в центрі Європи, тому відповідь має бути рішучою.

Президент звернув увагу журналістів на те, що розмова проходить в Офісі президента на Банковій, водночас у РФ постійно чути заклики завдати ударів по центрам ухвалення рішень в Україні.

"Нікому не дозволено просто шантажувати, як терористу, — підкреслив Зеленський. — Якщо меседж звучить, що буде удар по центру прийняття рішень, то відповідь світу має бути такою: "Дивися, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де знаходишся ти — той, хто дає завдання вбивати людей. Якщо ти так зробиш, то мусиш знати, що через секунду, вже незалежно від результату твого удару, буде удар по [центру] прийняття рішень у тебе”.

Президент наголосив, що це не можна назвати шантажем. Питання в тому, що той, хто загрожує, повинен знати, яке покарання за це належить.

"Про гуманізм можна багато говорити, але ми живемо з таким сусідом, який окрім сили нічого не розуміє. А суспільство в Російській Федерації має знати: вони атакують наше суспільство. Ваш президент вбиває мирних громадян. Якщо ви не тиснутимете на свого президента, світ ізолюється від вас", — сказав Володимир Зеленський.

Він попередив, що російський президент Володимир Путін може використати ядерну зброю проти будь-якої країни, адже дальність російських ракет становить тисячі кілометрів. Тому Кремль зараз шантажує весь світ, пробуючи силою добиватися своєї мети.

"Одного разу йому вдасться зробити це з Україною, вони будуть усюди", — упевнений Зеленський.

Раніше колишня співробітниця американської розвідки Ребекка Коффлер заявила, що оголосивши воєнний стан у чотирьох окупованих регіонах України, Володимир Путін підготував ґрунт для застосування ядерної зброї. Вона вважає такий сценарій вірогідним, як ніколи, тому що російський диктатор розуміє, що програв конвенційну війну із застосуванням звичайних озброєнь.

Нагадаємо, західні журналісти вважають, що ядерні погрози Кремля можуть призвести до демонстраційного удару.