В Перми загорелся завод по производству снарядов к "Градам" и "Смерчам"

В результате происшествия погибли три человека, один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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На пороховом заводе в Перми (ФКП "Пермский пороховой завод") вечером 22 октября вспыхнул пожар, в результате которого произошел взрыв. Местные паблики сообщают, что из-за взрыва погибли человека, а под завалами могут находиться еще четыре человека.

По информации издание "АиФ", Пермский завод производит боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО и другим средствам ведения боя, которые Россия использует на войне в Украине. Отмечается, что возгорание произошло в производственном комплексе по изготовлению пластмассы площадью 20 квадратных метров.

Сообщается, что спасатели локализовали пожар и сейчас ведутся работы по расчистке завалов. Позже пермское издание "АиФ" сообщило, что по предварительной информации, погибли три человека, один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Я находился на смене. Хлопнуло соседнее здание. Сейчас на месте трагедии разбирают завалы", – сообщил работник завода.

О причинах пожара на военном предприятии пока неизвестно, однако местные паблики отмечают, что подобные трагедии на заводе происходят регулярно. В мае этого года на заводе также произошел взрыв, в результате которого погибли три сотрудницы предприятия. Журналисты провели расследование и выяснили, что такие инциденты происходят из-за коррупции и халатности во время производственного процесса.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области загорелось промышленное предприятие. Местные власти утверждают, что пожар возник в результате прямого попадания снаряда.

В Белгороде 19 октября вспыхнул пожар на одной из электрических подстанций. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на подстанции "Южная" возгорание произошло "из-за перенапряжения".