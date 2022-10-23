У Пермі спалахнув завод з виробництва снарядів до "Градів" і "Смерчів"

Внаслідок події загинули троє людей, одна людина госпіталізована у тяжкому стані.

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На пороховому заводі в Пермі (ФКП "Пермський пороховий завод") увечері, 22 жовтня, спалахнула пожежа, внаслідок якої стався вибух. Місцеві пабліки повідомляють, що через вибух загинули троє людей, а під завалами можуть перебувати ще чотири особи.

За інформацією видання "АиФ", Пермський завод виробляє боєприпаси до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО та інших засобів ведення бою, які Росія використовує на війні в Україні. Наголошується, що пожежа почалася у виробничому комплексі з виготовлення пластмаси площею 20 квадратних метрів.

Повідомляється, що рятувальники локалізували займання і зараз тривають роботи з розчищення завалів. Пізніше пермське видання "АиФ" повідомило, що за попередньою інформацією, загинули троє людей, одна людина госпіталізована у тяжкому стані.

"Я перебував на зміні. Був сусідній будинок. Зараз на місці трагедії розбирають завали", — повідомив працівник заводу.

Про причини пожежі на військовому підприємстві наразі невідомо, проте місцеві пабліки зазначають, що такі трагедії на заводі відбуваються регулярно. У травні цього року на заводі також стався вибух, внаслідок якого загинули три співробітниці підприємства. Журналісти провели розслідування та з'ясували, що такі інциденти відбуваються через корупцію та недбалість під час виробничого процесу.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгородській області зайнялося промислове підприємство. Місцева влада стверджує, що пожежа виникла внаслідок прямого влучення снаряда.

У Бєлгороді 19 жовтня спалахнула пожежа на одній з електричних підстанцій. Як повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, на підстанції "Південна" спалах відбувся "через перенапруження".