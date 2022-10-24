Кинули на подвал: мобилизованные россияне отказались идти в бой, их арестовали (видео)

В Луганской области несколько десятков российских новобранцев, побывав под обстрелом, отказались возвращаться на передовую. Теперь их содержат в бывшей тюрьме.

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Группа мобилизованных россиян отказалась возвращаться на передовую в Луганской области, за это их поместили под арест, сообщает ASTRA.

Родственники и друзья солдат объяснили журналистам причины такого решения. По их словам, в конце сентября мужчин призвали с нарушениями, некоторые даже не получали повестки, медкомиссию они не проходили, необходимое снаряжение не получили. Перед отправкой в Украину мобилизованные сами что-то закупили, но все эти вещи у них отобрали, когда они прибыли в воинскую часть.

Военную подготовку россияне не проходили и в начале октября их уже бросили на фронт, там многие погибли или получили ранения.

"С первого на второе октября они с сослуживцами попали под минометный обстрел, после чего вернулись в часть и обнаружили пропажу абсолютно всех личных вещей", — рассказала сестра одного из мобилизованных.

После этого новобранцам приказали снова идти на передовую, они отказались, тогда их арестовали, поместив в подвал в Кременной.

"Нам сказали: идите вперед, там блокпост и стоят наши. На самом деле, никого перед нами не было, — объяснил причину отказа один из отказников. — Это было под селом Торское. Под утро нас начали накрывать минометами. Работали прямо по нам. Сначала мы попытались отойти назад к своим — нас опять обкладывают. Ползли дальше. Потом сзади слышим: "Что вы развалились? Вставайте и идите назад". Отходим пешком, подъезжает танк и нас забирает. На этом же танке мы приехали в Кременную".

По его словам, там с ними решил разобраться комбат, который потребовал вернуться на передовую, несмотря на плотный огонь. Выполнить его приказ отказались 27 человек. Отказников содержали в подвалах: сначала в Кременной, потом в Рубежном, сейчас они находятся в бывшей тюрьме в Перевальском районе Луганской области. Угрозами их пытаются вернуть на передовую, однако идти на убой мужчины не хотят.

Напомним, в одном из освобожденных сел ВСУ обнаружили рапорты российских солдат на отказ от выполнения приказов и участия в "спецоперации". Они решились на это, даже несмотря на угрозу уголовного преследования.

Как сообщалось, журналисты WP опубликовали письма российских солдат из Изюма, в которых они отказывались от участия в войне из-за плохого морального духа и здоровья.