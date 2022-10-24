Кинули на підвал: мобілізовані росіяни відмовилися йти у бій, їх заарештували (відео)

На Луганщині кілька десятків російських новобранців, побувавши під обстрілом, відмовилися повертатися на передову. Тепер їх утримують у колишній в'язниці.

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Група мобілізованих росіян відмовилася повертатися на передову на Луганщині, за це їх помістили під арешт, повідомляє ASTRA.

Родичі та друзі солдатів пояснили журналістам причини такого рішення. За їхніми словами, наприкінці вересня чоловіків призвали з порушеннями, дехто навіть не отримував повістки, медкомісії вони не проходили, необхідного спорядження не отримали. Перед відправкою в Україну мобілізовані самі щось закупили, але всі ці речі відібрали у них, коли вони прибули до військової частини.

Військову підготовку росіяни не проходили і на початку жовтня їх уже кинули на фронт, там багато хто загинув або отримав поранення.

"З першого на друге жовтня вони з товаришами по службі потрапили під мінометний обстріл, після чого повернулися в частину і виявили зникнення абсолютно всіх особистих речей", — розповіла сестра одного з мобілізованих.

Після цього новобранцям наказали знову йти на передову, вони відмовилися, тоді їх заарештували, помістивши до підвалу у Кремінній.

"Нам сказали: йдіть уперед, там блокпост і стоять наші. Насправді нікого перед нами не було, — пояснив причину відмови один із відмовників. — Це було під селом Торське. На ранок нас почали накривати мінометами. Працювали прямо по нас. Спочатку ми спробували відійти назад до своїх — нас знову обкладають. Повзли далі. Вставайте та йдіть назад. Відходимо пішки, під'їжджає танк і нас забирає. На цьому ж танку ми приїхали до Кремінної".

За його словами, там з ними вирішив розібратися комбат, який вимагає повернутися на передову, попри щільний вогонь. Виконати його наказ відмовилися 27 осіб. Відмовників утримували у підвалах: спочатку у Кремінній, потім у Рубіжному, зараз вони перебувають у колишній в'язниці у Перевальському районі Луганської області. Загрозами їх намагаються повернути на передову, проте йти на забій чоловіки не хочуть.

Нагадаємо, в одному зі звільнених сіл ЗСУ виявили рапорти російських солдатів на відмову від виконання наказів та участі у "спецоперації". Вони наважилися на це, навіть попри загрозу кримінального переслідування.

Як повідомлялося, журналісти WP опублікували листи російських солдатів із Ізюма, в яких вони відмовлялися від участі у війні через поганий моральний дух і здоров'я.