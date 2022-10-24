Используют неприкосновенный запас: Буданов рассказал, сколько ракет осталось у ВС РФ

У России больше всего в запасе осталось ракет, которые запускают с воздуха с помощью самолета. А вот баллистические "Искандеры", по словам Кирилла Буданова, уже на исходе.

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У Вооруженных сил Российской Федерации осталось 13% запасов баллистических ракет "Искандер". Это значит, что российские военные уже начали использовать так называемый неприкосновенный запас для того, чтоб наносить удары по Украине, рассказал глава Главного управлений разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"ВС РФ уже используют неприкосновенный запас ракет "Искандер" наземного базирования и имеют резерв для использования еще 12-15% крылатых ракет морского и авиационного базирования", — сказал Буданов.

Согласно обновленной статистике, которую озвучил глава украинской разведки, у российских военных осталось около 13% довоенных запасов баллистических ракет "Искандер".

На вооружении ВС РФ осталось также 43% крылатых ракет "Калибр".

Больше всего запасов российское армии составляют ракеты, пуск которых осуществляется с самолетов. Это — ракеты типа Х-101 и Х-555. Таких у ВС РФ по состоянию на сегодня насчитывается 45%.

Напомним, ранее Кирилл Буданов заявил, что Россия не сможет устроить энергетический коллапс в Украине. По словам Буданова, нанося удары по критическим объектам инфраструктуры Украины Кремль пытается посеять панику, нанести потери энергетическому сектору и прекратить экспорт электроэнергии, чтобы усугубить экономическую ситуацию.

Кроме того, в ГУР рассказали, может ли РФ нанести ядерный удар после потери Херсона и Мелитополя. С 80-х годов нового тактического ядерного оружия в РФ не производилось.