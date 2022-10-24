Використовують недоторканний запас: Буданов розповів, скільки ракет залишилося у ЗС РФ

У Росії найбільше в запасі залишилося ракет, які запускають із повітря за допомогою літака. А ось балістичні "Іскандери", за словами Кирила Буданова, вже закінчуються.

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У Збройних сил Російської Федерації залишилося 13% запасів балістичних ракет "Іскандер". Це означає, що російські військові вже почали використовувати так званий недоторканний запас для того, щоб завдавати ударів по Україні, розповів голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді".

"ЗС РФ уже використовують недоторканний запас ракет "Іскандер" наземного базування і мають резерв для використання ще 12-15% крилатих ракет морського та авіаційного базування", — сказав Буданов.

Згідно з оновленою статистикою, яку озвучив голова української розвідки, російські військові залишили близько 13% довоєнних запасів балістичних ракет "Іскандер".

На озброєнні ЗС РФ залишилося також 43% крилатих ракет "Калібр".

Найбільше запасів російської армії складають ракети, пуск яких здійснюється з літаків. Це ракети типу Х-101 і Х-555. Таких у ЗС РФ на сьогодні налічується 45%.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявив, що Росія не зможе влаштувати енергетичний колапс в Україні. За словами Буданова, завдаючи ударів по критичних об'єктах інфраструктури України Кремль намагається посіяти паніку, завдати втрат енергетичному сектору та припинити експорт електроенергії, щоб посилити економічну ситуацію.

Крім того, у ГУР розповіли, чи може РФ завдати ядерного удару після втрати Херсона та Мелітополя. З 80-х років нову тактичну ядерну зброю у РФ не виготовляли.