СМИ сообщают о российских "маячках" под Киевом: что известно (фото)

В социальных сетях распространяется версия о "маячках" для российских военных. Однако телеком-эксперты сомневаются, что именно такие модели эффективны для того, чтобы ударные дроны РФ получали необходимую информацию.

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В соцсетях появилась информация, что в Буче, неподалеку от столицы Украины, местные жители начали находить китайские модули GPS, которые, вероятно, передают данные российским военным. Фото найденных технических приборов разместили на странице Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 "Добровольцы Бучи" в Фейсбуке.

О российских "маячках" написало также издание "КиевВласть".

"Фокус" разобрался, что на самом деле могли находить местные жители в Буче и для чего нужна такая техника.

Местная тероборона распространила версию о "маячках"

Согласно информации в посте на странице Бучанской теробороны, найденные устройства — это модули GPS, которые неизвестные разместили возле городских административных зданий и энергообъектов

По словам тероборонцев, техника работает на низких частотах: 433/470 МГц. Это позволяет "маячкам" передавать данные на достаточно большие расстояния. Кроме того, работающие на такой частоте передатчики практически невозможно обнаружить. В эфире они "сливаются" с сигналами большинства украинских радиостанций, которые работают на таких же частотах.

Жителей Бучи, которые наткнулись на такие "находки" в местной теробороне попросили сообщать о "маячках" на круглосуточную оперативную линию.

[ + – ] Российские "маячки" люди начали находить возле админзданий в Буче

В свою очередь некоторые пользователи соцсети в комментариях под постом скептически отнеслись к версии о "маячках". Люди утверждают, что радиус действия техники, которая работает на таких частотах, — не более одного километра. Исходя из этого, по версии украинцев, устройства могут использоваться сотрудниками СБУ для отслеживания оперативной информации, но не российскими военными.

Какую технику на самом деле могли найти жители Бучи

Судя по фотографиям и техническим характеристикам, в Буче местные жители могли находить плату TTGO T-Beam, которая, в свою очередь, является частью приемника Prime Edition Mark II.

[ + – ] Найденные в Буче предметы визуально идентичны плате TTGO T-Beam

Согласно техническим характеристикам, умный модуль работает на частоте 433/915/923 МГц. Рабочее напряжение техники — 1,8 ~ 3,7 В.

Он способен автоматически корректировать частоту и регулировать усиление. Кроме того, модуль быстро "пробуждается" и перестраивается на нужную частоту.

Техника обладает керамической антенной, оснащена индикатором сигнала и резервной батареей данных.

Плату TTGO T-Beam можно свободно купить на популярных сайтах продажи техники и даже на Ali Express. Цена на один умный модуль колеблется в среднем от 1354 до 1425 гривен.

[ + – ] Купить TTGO T-Beam можно даже на популярном китайском сайте Фото: Скриншот

Фокус уже обратился к специалистам по данному виду техники с запросом о том, что же на самом деле могли найти мирные жители под Киевом и может ли эта техника использоваться для передачи данных и быть "маячком".

Что говорят эксперты

Телеком-эксперт Роман Химич, к которому "Фокус" обратился за разъяснением, считает, что теоретически ударные дроны ВСРФ могут принимать сигналы от найденных под Киевом "маячков". Однако существуют и нюансы.

Во-первых, ничто не мешает дронам принимать сигнал GPS самостоятельно. Во-вторых, благодаря достаточно крупному корпусу (в случае ударных и разведывательных дронов по самолетной схеме) есть возможность разместить узконаправленные антенны, защищенные от помех сигналам GPS.

Кроме того, по словам Химича, у дрона нет возможности выяснить свое местоположение относительно маяка, поэтому ценность передаваемой оттуда информации представляется незначительной.

Напомним, ранее полиция показала, как выглядят маяки, которые нужно уничтожать. О метках для авиации людей попросили сообщать в тероборону.

Кроме того, киберполиция создала Telegram-бот для сообщений о российских метках на дорогах. Изображения в виде крестов и кругов помогают оккупантам ориентироваться по ночам, продвигаясь вглубь Украины. Любой человек может сфотографировать эти метки и отправить их полицейским вместе с геотегом, их местоположение затем добавят в единую базу данных в сервисе Google Maps.