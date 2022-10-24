ЗМІ повідомляють про російські "маячки" під Києвом: що відомо (фото)

У соціальних мережах поширюється версія про "маячки" для російських військових. Знайдені предмети найбільше схожі на плату TTGO T-Beam, яку використовують для конструювання приймачів.

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У соцмережах з'явилася інформація, що у Бучі, неподалік столиці України, місцеві жителі почали знаходити китайські модулі GPS, які, ймовірно, передають дані російським військовим. Фото знайдених технічних приладів розмістили на сторінці Добровольчого формування Бучанського міського територіального товариства №1 "Добровольці Бучі" у Фейсбуці.

Про російські "маячки" написало також видання "КиївВлада".

"Фокус" розібрався, що насправді могли знаходити місцеві жителі у Бучі та для чого потрібна така техніка.

Місцева тероборона розповсюдила версію про "маячки"

Згідно з інформацією у пості на сторінці Бучанської тероборони, знайдені пристрої — це модулі GPS, які невідомі розмістили біля міських адміністративних будівель та енергооб'єктів.

За словами тероборонців, техніка працює на низьких частотах: 433/470 МГц. Це дозволяє "маячкам" передавати дані на досить великі відстані. Крім того, передавачі, що працюють на такій частоті, практично неможливо виявити. В етері вони "зливаються" із сигналами більшості українських радіостанцій, які працюють на таких самих частотах.

Жителів Бучі, які натрапили на такі "знахідки" у місцевій теробороні попросили повідомляти про "маячки" на цілодобову оперативну лінію.

[ + – ] Російські "маячки" люди почали знаходити біля адмінбудівель у Бучі

Водночас деякі користувачі соцмережі в коментарях під постом скептично поставилися до версії про "маячки". Люди стверджують, що радіус дії техніки, яка працює на таких частотах, – не більше одного кілометра. З огляду на це, за версією українців, пристрої можуть використовуватись співробітниками СБУ для відстеження оперативної інформації, але не російськими військовими.

Яку техніку насправді могли знайти мешканці Бучі

Судячи з фотографій та технічних характеристик, у Бучі місцеві жителі могли знаходити плату TTGO T-Beam, яка водночас є частиною приймача Prime Edition Mark II.

[ + – ] Знайдені у Бучі предмети візуально ідентичні до плати TTGO T-Beam

Згідно з технічними характеристиками, розумний модуль працює на частоті 433/915/923 МГц. Робоча напруга техніки — 1,8 ~ 3,7 В.

Він здатний автоматично коригувати частоту та регулювати посилення. Крім того, модуль швидко "пробуджується" і перебудовується на потрібну частоту.

Техніка має керамічну антену, оснащена індикатором сигналу та резервною батареєю даних.

Плату TTGO T-Beam можна вільно купити на популярних сайтах продажу техніки та навіть на Ali Express. Ціна на один розумний модуль коливається в середньому від 1354 до 1425 гривень.

[ + – ] Придбати TTGO T-Beam можна навіть на популярному китайському сайті Фото: Скриншот

Фокус вже звернувся до фахівців з даного виду техніки із запитом про те, що ж насправді могли знайти мирні жителі під Києвом і чи ця техніка може використовуватися для передачі даних і бути "маячком".

Нагадаємо, раніше поліція показала, як виглядають маяки, які потрібно знищувати. Про мітки для авіації людей попросили повідомляти у тероборону.

Крім того, кіберполіція створила Telegram-бот для повідомлень про російські мітки на дорогах. Зображення у вигляді хрестів та кіл допомагають окупантам орієнтуватися ночами, просуваючись углиб України. Будь-яка людина може сфотографувати ці мітки і відправити їх поліцейським разом з геотегом, їхнє розташування потім додадуть до єдиної бази даних у сервісі Google Maps.