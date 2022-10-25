Стремоусов пожаловался, что жители Херсона отказываются принимать в оплату рубли (видео)

Коллаборант пригрозил привлечь к ответственности "по законам военного времени" и выгнать из региона жителей города, которые не желают пользоваться российской валютой.

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Так называемый заместитель главы оккупационной администрации в Херсонской области Кирилл Стремоусов пожаловался, что в захваченном Россией Херсоне местные отказываются принимать в оплату рубли. Об этом сообщает российское издание "РБК".

Коллаборант пригрозил привлечь к ответственности "по законам военного времени" и выгнать из региона жителей Херсона, которые не желают пользоваться российскими рублями.

"Барыги которые пытаются наживаться на ситуации будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени. Херсон никто не сдает и сдавать не собирается. Все кто сегодня не услышит администрацию Херсонской области, будут выдворены на территорию укрорейха", — пригрозил представитель оккупантов.

23 октября мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины жители массово отказываются от рублей. По его словам, курс гривны к рублю значительно укрепился. Теперь в Херсоне дают 5 рублей за 1 гривну, а на заправках и вовсе отказываются принимать оплату в российской валюте.

"Во временно оккупированном Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой. На рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривну. И даже созданный оккупантами "рублевой патруль" не помогает распространению валюты захватчиков", — отметил мэр.

Напомним, 24 октября российские войска увезли из Херсона памятники российскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову на левый берег Днепра. Коллаборанты объяснили, что постаменты решили "эвакуировать" якобы из-за постоянных обстрелов и диверсий.

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что российские войска не собираются выходить из Херсона. По его словам, из областного центра вывозят оккупационные администрации, финансовые учреждения, наличные средства и технику на случай, если нужно будет быстро покинуть город.