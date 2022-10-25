Стремоусов поскаржився, що жителі Херсона відмовляються брати в оплату рублі (відео)

Колаборант пригрозив притягнути до відповідальності "за законами воєнного часу" та вигнати з регіону жителів міста, які не бажають користуватися російською валютою.

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Так званий заступник голови окупаційної адміністрації у Херсонській області Кирило Стремоусов поскаржився, що в захопленому Росією Херсоні місцеві відмовляються брати в оплату рублі. Про це повідомляє російське видання "РБК".

Колаборант пригрозив притягнути до відповідальності "за законами воєнного часу" та вигнати з регіону жителів Херсона, які не хочуть користуватися російськими рублями.

"Бариги, які намагаються наживатися на ситуації, будуть обов'язково притягнуті до відповідальності за законами воєнного часу. Херсон ніхто не здає і здавати не збирається. Усіх хто сьогодні не почує адміністрацію Херсонської області, будуть видворені на територію укрорейху", — пригрозив представник окупантів.

23 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що на тимчасово окупованих територіях України мешканці масово відмовляються від рублів. За його словами, курс гривні до рубля значно зміцнився. Тепер у Херсоні дають 5 рублів за 1 гривню, а на заправках взагалі відмовляються приймати оплату в російській валюті.

"У тимчасово окупованому Мелітополі рубль так і не став ходовою валютою. На ринках і в магазинах продавці віддавали перевагу гривні. І навіть створений окупантами "рублевий патруль" не допомагає поширенню валюти загарбників", — зазначив мер.

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська забрали з Херсона пам'ятники російському полководцю Олександру Суворову та флотоводцю Федору Ушакову на лівий берег Дніпра. Колаборанти пояснили, що постаменти вирішили "евакуювати" нібито через постійні обстріли та диверсії.

Глава ГУР Кирило Буданов розповів, що російські війська не збираються виходити з Херсона. За його словами, з обласного центру вивозять окупаційні адміністрації, фінансові установи, готівку та техніку на випадок, якщо потрібно буде швидко покинути місто.