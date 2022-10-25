Мобилизованный россиянин погиб от пьянства по пути на войну против Украины

Житель Тувы умер после употребления спиртных напитков в новосибирском военном лагере, утверждают местные власти. Это уже третий случай смерти среди мобилизованных в городе.

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Мобилизованный россиянин из города Тува умер в Новосибирске после распития алкоголя в лагере. Это уже третий случай смерти, зафиксированный в регионе среди мобилизованных. Об этом сообщает издание "Тайга.инфо".

Местные власти сообщили, что, предварительно, мужчина скончался в результате "употребления спиртных напитков". По данным СМИ, инцидент, вероятно, произошел в лагере на территории Новосибирского высшего командного училища. Чиновники утверждают, что ведется следствие, однако по какой именно статье открыто производство не указывается.

Журналисты напомнили, что в начале октября в Новосибирском училище был найден труп еще одного мобилизованного, а до этого на территории учреждения погиб 35-летний мобилизованный из Братска Александр Колтун. Родственники утверждают, что на его теле были замечены следы побоев, хотя, согласно официальной версии, мужчина скончался от сердечного приступа.

Издание "Медуза" подсчитало, что по состоянию на 21 октября погиб 41 мобилизованный, часть этих потерь — небоевые: люди умирали в учебных центрах, на полигонах, а также в воинских частях до отправки на фронт.

15 октября стало известно, что граждане Таджикистана, мобилизованные несколькими днями ранее, расстреляли своих сослуживцев. В результате погибли 11 человек. В то же время свидетели утверждают, что жертв вдвое больше.

Также мы писали о том, как в конце сентября 25-летний мобилизованный в Иркутской области расстрелял военного комиссара Александра Елисеева.