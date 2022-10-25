После Крыма – Приднестровье и Абхазия: Зеленский о деоккупации территорий Молдовы и Грузии

По словам президента Украины, формат Крымской платформы должен стать стартом для других площадок для освобождения других территорий, включая Северные территории.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на парламентском саммите Крымской платформы выступил с идеей создания схожего формата для деоккупации территорий Молдовы, Грузии и Южных Курил. Об этом сообщает Офис президента.

По словам Зеленского, когда Украина вернет все свои территории, включая Крым, нашей стране понадобится много опыта от международного сообщества во многих сферах, от безопасности и экономической, до инфраструктурного и социального для возвращения нормальной жизни в Крым, и справедливости для людей.

Также после освобождение полуострова нужно будет освобождать и другие оккупированные территории — Приднестровье, Абхазия и Северных территорий.

"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, когда-то порабощенных — от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий", — подчеркнул президент Зеленский.

На данном этапе, пока деоккупация Украины еще в процессе, стране необходима западная оборонная, финансовая и санкционная поддержка. Зеленский призвал международное сообщество усиливать поддержку Украины так как наша страна будет фундаментом для будущего мира.

Напомним, в Молдове рассматривают возможность объявления частичной мобилизации, чтобы повысить способность ВС реагировать на угрозы, в том числе Российско-украинскую войну.

Ранее президент Майя Санду заявила, что пророссийские граждане несут угрозу для Молдовы.