Після Криму – Придністров'я та Абхазія: Зеленський про деокупацію територій Молдови та Грузії

За словами президента України, формат Кримської платформи має стати стартом для інших майданчиків для звільнення інших територій, включаючи Північні.

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу на парламентському саміті Кримської платформи виступив з ідеєю створення схожого формату для деокупації територій Молдови, Грузії та Південних Курил. Про це повідомляє Офіс президента.

За словами Зеленського, коли Україна поверне всі свої території, включаючи Крим, нашій країні знадобиться багато досвіду від міжнародної спільноти у багатьох сферах, від безпеки та економічної, до інфраструктурної та соціальної для повернення нормального життя до Криму та справедливості для людей.

Також після звільнення півострова потрібно буде звільняти й інші окуповані території — Придністров'я, Абхазію та Північні території.

"Ми повинні зробити формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних та дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які колись поневолили — від Придністров'я та Абхазії до Північних територій", — наголосив президент Зеленський.

На цьому етапі, поки деокупація України ще в процесі, країні потрібна західна оборонна, фінансова та санкційна підтримка. Зеленський закликав міжнародне співтовариство посилювати підтримку України, оскільки наша країна буде фундаментом для майбутнього миру.

Нагадаємо, у Молдові розглядають можливість оголошення часткової мобілізації, щоб підвищити здатність ЗС реагувати на погрози, зокрема Російсько-українську війну.

Раніше президентка Мая Санду заявила, що проросійські громадяни загрожують Молдові.