Штайнмайеру пришлось прятаться в укрытие во время визита в Черниговскую область (фото, видео)

Штайнмайер, приехавший сегодня в Украину, был вынужден спуститься в бомбоубежище из-за объявленной воздушной тревоги. Там он пообщался с местными жителями.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в город Корюковка в Черниговской области был вынужден спуститься в бомбоубежище из-за объявленной воздушной тревоги. Об этом пишет Spiegel.

Глава ФРГ впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Перед беседой с украинским лидером он решил посетить регион на севере страны, серьезно пострадавший после вторжения России. Однако во время поездки поступило сообщение о воздушной тревоге. Штайнмайер вместе с местными жителями спустился в укрытие, где и пообщался с украинцами.

Корюковку президент Германии уже посещал год назад. В этом украинском городе отряды СС и солдаты венгерской дивизии в 1943 году массово вырезали местное население, эти события известны как Корюковская трагедия. После своего визита Штайнмайер продолжал поддерживать связь с мэром Ратаном Ахмедовым.

По предварительной информации, Штайнмайер должен был обсудить с городским головой Корюковки помощь населенному пункту для подготовки к зиме.

В Киеве президент Германии также должен встретиться с мэром Виталием Кличко.

Напомним, Франк-Вальтер Штайнмайер должен был приехать в Украину 20 октября, однако визит был отменен в целях безопасности из-за бомбардировки Киева ракетами и беспилотниками. Органы безопасности и Министерство иностранных дел Германии посоветовали ему не ехать, но вскоре визит был перенесен.