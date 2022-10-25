Президент Германии Штайнмайер впервые приехал в Киев с момента вторжения РФ (фото)

Визит политика переносился 2 раза: в апреле его не хотели видеть украинские власти, а 20 октября поездка была отменена в целях безопасности из-за обстрелов Киева.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Киев. Это его первая поездка в Украину с момента полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает немецкое издание DW.

По прибытию в столицу Штайнмайер обратился к украинцам и заявил, что Германия будет поддерживать Украину в экономическом, политическом и военном плане. Он также выступил с посланием к немцам и сказал, что украинцы нуждаются в помощи.

"Давайте не будем забывать, что эта война означает для людей здесь, в Украине. Сколько страданий, сколько разрушений. Люди в Украине нуждаются в нас", — призвал он.

Президент ФРГ также отметил, что для него было важно послать сигнал солидарности украинцам на фоне интенсивных обстрелов Россией территории Украины беспилотниками, крылатыми ракетами и реактивными снарядами.

Франк-Вальтер Штайнмайер должен был приехать в Украину 20 октября, однако визит был отменен в целях безопасности из-за бомбардировки Киева ракетами и беспилотниками. Органы безопасности и Министерство иностранных дел Германии посоветовали ему не ехать, но вскоре визит был перенесен.

Однако другие лидеры продолжали посещать Киев. Например, президент Швейцарии Игнацио Кассис посетил украинскую столицу в тот же день, когда там должен был быть президент Германии.

Неудавшаяся поездка в апреле

12 апреля стало известно, что Штайнайер был готов поехать в Киев с делегациями Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако украинские власти сочли его присутствие нежелательным. Журналисты писали, что это связанно с его тесными отношениями с Россией в последние годы.

На фоне таких новостей канцлер Олаф Шольц заявил, что не намерен посещать Украину, пока там не примут президента ФРГ. После чего Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор, в котором договорились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве.