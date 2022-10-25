Президент Німеччини Штайнмаєр уперше приїхав у Київ із моменту вторгнення РФ (фото)

Візит політика переносили 2 рази: у квітні його не хотіла бачити українська влада, а 20 жовтня поїздка була скасована з метою безпеки через обстріл Києва.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув із офіційним візитом у Київ. Це його перша подорож в Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє німецьке видання DW.

Після прибуття в столицю Штайнмаєр звернувся до українців і заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну в економічному, політичному та військовому плані. Він також виступив із посланням до німців і сказав, що українці потребують допомоги.

"Давайте не забуватимемо, що ця війна означає для людей тут, в Україні. Скільки страждань, скільки руйнувань. Люди в Україні потребують нас", — закликав він.

Президент ФРН також зазначив, що для нього було важливо надіслати сигнал солідарності українцям на тлі інтенсивного обстрілу Росією території України безпілотниками, крилатими ракетами та реактивними снарядами.

Франк-Вальтер Штайнмаєр мав приїхати в Україну 20 жовтня, проте візит скасували з метою безпеки через бомбардування Києва ракетами та безпілотниками. Органи безпеки та Міністерство закордонних справ Німеччини порадили йому не їхати, але невдовзі візит перенесли.

Проте інші лідери продовжували відвідувати Київ. Наприклад, президент Швейцарії Ігнаціо Кассі відвідав українську столицю того ж дня, коли там мав бути президент Німеччини.

Невдала поїздка у квітні

12 квітня стало відомо, що Штайнмаєр був готовий поїхати в Київ із делегаціями Польщі, Литви, Латвії та Естонії, проте українська влада вважала його присутність небажаною. Журналісти писали, що це пов'язано з його тісними відносинами з Росією останніми роками.

На тлі таких новин канцлер Олаф Шольц заявив, що не має наміру відвідувати Україну, поки там не приймуть президента ФРН. Після чого Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр провели телефонну розмову, під час якої домовилися залишити минуле позаду та зосередитися на майбутній співпраці.