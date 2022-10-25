Штайнмаєру довелося ховатися у сховищі під час візиту до Чернігівської області (фото, відео)

Штайнмаєр, який приїхав сьогодні в Україну, був змушений спуститися в бомбосховище через оголошену повітряну тривогу. Там він поспілкувався із місцевими жителями.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час свого візиту до міста Корюківка на Чернігівщині був змушений спуститися в бомбосховищ через оголошену повітряну тривогу. Про це пише Spiegel.

Глава ФРН уперше з початку повномасштабної війни прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Перед розмовою з українським лідером він вирішив відвідати регіон на півночі країни, який серйозно постраждав після вторгнення Росії. Однак під час поїздки надійшло повідомлення про повітряну тривогу. Штайнмаєр разом із місцевими жителями спустився в укриття, де й поспілкувався з українцями.

Корюківку президент Німеччини вже відвідував рік тому. У цьому українському місті загони СС та солдати угорської дивізії у 1943 році масово вирізали місцеве населення, ці події відомі як Корюківська трагедія. Після свого візиту Штайнмаєр продовжував підтримувати зв'язок із мером Ратаном Ахмедовим.

За попередньою інформацією, Штайнмаєр мав обговорити з міським головою Корюківки допомогу населеному пункту для підготовки до зими.

У Києві президент Німеччини також має зустрітися із мером Віталієм Кличком.

Нагадаємо, Франк-Вальтер Штайнмаєр мав приїхати в Україну 20 жовтня, проте візит скасували з метою безпеки через бомбардування Києва ракетами та безпілотниками. Органи безпеки та Міністерство закордонних справ Німеччини порадили йому не їхати, але невдовзі візит перенесли.