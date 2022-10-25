Иранские БПЛА для России: Украина может начать расследование

По словам Федора Вениславского, иранские компании-поставщики комплектующих для ударных дронов, смогут быть привлечены к ответственности.

Related video

Украина может инициировать расследование по поводу поставок Ираном ударных дронов Shahed представителям российской армии. Об этом заявил представитель президента в ВРУ Федор Вениславский во время брифинга 25 октября.

"Мы можем четко инициировать расследование поставок в Иран тех комплектующих, которые позволили вопреки наложенным санкциям и резолюции Генеральной ассамблеи производить беспилотники смертоносного действия", — сказал Вениславский.

По его словам, компании, которые поставляли комплектующие для БПЛА, могут быть привлечены к ответственности.

Расследование в отношении Ирана: почему Украина имеет на него право

Представитель президента Украины в парламенте озвучил несколько причин, которые дают Украине право инициировать расследование против иранских разработчиков ударных БПЛА. Среди них санкционное давление западных партнеров и ООН на Иран и резолюция Генеральной ассамблеи, запрещающая торговлю с Ираном товарами, имеющими двойное или военное назначение.

Какие шаги предпримет Украины в отношении Ирана

По словам Вениславского, Украина будет ставить вопрос о самом Иране как о нарушителе норм международного права, который торгует тем, что приводит к смертям мирных граждан нашей страны.

"Поэтому по этим направлениям и Министерство иностранных дел, и Офис Президента, и Верховная Рада уже действуют", — подытожил представитель президента в парламенте.

Ранее в Иране заявили, что не занимались поставками оружия в Россию. В том числе и дронов-камикадзе.

Фокус также писал о том, почему Ирану выгодно сотрудничать с РФ. Тегеран может получить помощь РФ в Сирии, опыт применения БПЛА в реальных условиях. Также Кремль может попробовать уменьшить поставки оружия из Израиля в Азербайджан.