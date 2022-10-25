Вместе против США: почему Ирану выгодно сотрудничать с РФ

Тегеран может получить помощь РФ в Сирии, опыт применения БПЛА в реальных условиях. Также Кремль может попробовать уменьшить поставки оружия из Израиля в Азербайджан.

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Поставки оружия в Россию может принести Ирану долгосрочную и короткосрочную выгоду. Об этом сообщается в разборе Breaking Defence.

Несмотря на то, что Иран официально говорит, что не поставляет оружия России, США и Запад уверен в обратном. Для Ирана сотрудничество с Москвой может принести плоды как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. В издании выделили три выгоды в краткосрочной перспективе:

опыт применения беспилотников в реальных боевых условиях

помощь РФ в Сирии

влияние в Азербайджане

Иранские инструкторы прибыли в оккупированный Крым для обучения солдат ВС РФ применять Shahed-136 параллельно извлекая из этого выгоду для себя. Командиры ВС Ирана также изучают опыт войны как это делают и на Западе.

Одна из причин, почему Израиль не поставляет оружия в Украину — это РФ и ее влияние в Сирии. Израиль не хочет обострять ситуацию, а Тегеран наоборот может просить Москву об изменении ситуации.

Также Иран нагнетает ситуация на границе с Азербайджаном. КСИР там начали учения, которые включают в себя сооружение переправ. На стороне Азербайджана выступает Израиль, продающий им оружие. А Иран поддерживает Кремль. РФ может начать препятствовать сотрудничеству Израиля и Азербайджана.

Вместе против США: долгосрочные изменения в отношениях РФ и Ирана

Независимо от того, какие результаты будут в краткосрочной перспективе, новая зависимость России от Ирана, вероятно, укрепит отношения между двумя странами на долгие годы. Президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с Путиным в Узбекистане заявил, что их сотрудничество сделает обе страны сильнее перед лицом американских санкций.

"Американцы думают, что в какую бы страну они ни не ввели санкции, она будет остановлена. Их восприятие неправильное", — заявил Раиси.

Иран подал заявку на участие в организации ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), чтобы присоединиться к РФ, Китаю, Индии и другм странам. По задумке иранских властей, это должно помочь преодолеть санкции США, которые сильно повлияли на экономику.

В свою очередь в РФ завершат разработку проекта о стратегических связях между РФ и Ираном. За договором последуют коммерческие связи с Ираном.

"Межрегиональные связи развиваются. Мы активно сотрудничаем на международной арене, и по многим вещам наши позиции близки или, как говорят дипломаты, совпадают", — заявил Путин.

Напомним, Тегеран заявил о готовности отправить военных экспертов в Украину, чтобы доказать свою непричастность к поставкам дронов в РФ.

Также по данным украинской разведки, мобилизованных в РФ обеспечивают иранской амуницией. Также Иран планирует поставить ракеты для ВС РФ.