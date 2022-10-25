Разом проти США: чому Ірану вигідно співпрацювати з РФ

Тегеран може отримати допомогу РФ у Сирії, досвід застосування БПЛА в реальних умовах. Також Кремль може спробувати зменшити постачання зброї з Ізраїлю в Азербайджан.

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Постачання зброї в Росію може принести Ірану довгострокову та короткострокову вигоду. Про це повідомляється в розборі Breaking Defence.

Незважаючи на те, що Іран офіційно каже, що не постачає зброю Росії, США та Захід упевнений у протилежному. Для Ірану співробітництво з Москвою може дати плоди як у короткостроковій перспективі, так і в довгостроковій. У виданні виділили три вигоди в короткостроковій перспективі:

досвід застосування безпілотників у реальних бойових умовах

допомога РФ у Сирії

вплив в Азербайджані

Іранські інструктори прибули в окупований Крим для навчання солдат ЗС РФ, як застосовувати Shahed-136, паралельно отримуючи вигоду для себе. Командири ЗС Ірану також вивчають досвід війни, як це роблять і на Заході.

Одна з причин, чому Ізраїль не постачає зброю в Україну, — це РФ та її вплив у Сирії. Ізраїль не хоче загострювати ситуацію, а Тегеран, навпаки, може просити Москву про зміну ситуації.

Також Іран нагнітає ситуацію на кордоні з Азербайджаном. КВІР там розпочали навчання, які включають спорудження переправ. На боці Азербайджану виступає Ізраїль, який продає їм зброю. А Іран підтримує Кремль. РФ може почати перешкоджати співпраці Ізраїлю й Азербайджану.

Разом проти США: довгострокові зміни у відносинах РФ та Ірану

Незалежно від того, які результати будуть у короткостроковій перспективі, нова залежність Росії від Ірану, напевно, зміцнить відносини між двома країнами на довгі роки. Президент Ірану Ібрагім Райсі на зустрічі з Путіним в Узбекистані заявив, що їхня співпраця зробить обидві країни сильнішими перед американськими санкціями.

"Американці думають, що в яку б країну вони не ввели санкції, її буде зупинено. Їхнє сприйняття неправильне", — заявив Райсі.

Іран подав заявку на участь в організації ШОС (Шанхайська організація співробітництва), щоб приєднатися до РФ, Китаю, Індії та інших країн. За задумом іранської влади, це має допомогти подолати санкції США, які сильно вплинули на економіку.

Зі свого боку, в РФ завершать розробку проєкту про стратегічні зв'язки між РФ та Іраном. Після договору підуть комерційні зв'язки з Іраном.

"Міжрегіональні зв'язки розвиваються. Ми активно співпрацюємо на міжнародній арені, і щодо багатьох речей наші позиції близькі або, як кажуть дипломати, збігаються", — заявив Путін.

Нагадаємо, Тегеран заявив про готовність відправити військових експертів в Україну, щоб довести свою непричетність до постачання дронів у РФ.

Також, за даними української розвідки, мобілізованих у РФ забезпечують іранською амуніцією. Також Іран планує надіслати ракети для ЗС РФ.