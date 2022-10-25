Іранські БПЛА для Росії: Україна може розпочати розслідування

За словами Федора Веніславського, іранські компанії-постачальники деталей для комплектування для ударних дронів можуть притягти до відповідальності.

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Україна може ініціювати розслідування щодо поставок Іраном ударних дронів Shahed представникам російської армії. Про це заявив представник президента у ВРУ Федір Веніславський під час брифінгу 25 жовтня.

"Ми можемо чітко ініціювати розслідування поставок до Ірану тих деталей для комплектування, які дозволили всупереч накладеним санкціям та резолюції Генеральної асамблеї проводити безпілотники смертоносної дії", — сказав Веніславський.

За його словами, компанії, які постачали деталі для БПЛА, можуть притягти до відповідальності.

Розслідування щодо Ірану: чому Україна має на нього право

Представник президента України в парламенті озвучив кілька причин, які надають Україні право ініціювати розслідування проти іранських розробників ударних БПЛА. Серед них санкційний тиск західних партнерів та ООН на Іран та резолюція Генеральної асамблеї, яка забороняє торгівлю з Іраном товарами, що мають подвійне чи військове призначення.

Які кроки зробить Україна щодо Ірану

За словами Веніславського, Україна ставитиме питання про самого Ірану як про порушника норм міжнародного права, який торгує тим, що призводить до смерті мирних громадян нашої країни.

"Тож за цими напрямами і Міністерство закордонних справ, і Офіс Президента, і Верховна Рада вже діють", — підсумував представник президента в парламенті.

Раніше в Ірані заявили, що не займалися постачанням зброї до Росії. Зокрема й дронів-камікадзе.

Фокус також писав про те, чому Ірану вигідно співпрацювати з РФ. Тегеран може отримати допомогу РФ у Сирії, досвід застосування БПЛА у реальних умовах. Також Кремль може спробувати зменшити постачання зброї з Ізраїлю до Азербайджану.