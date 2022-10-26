Миллиарды на вооружение: Польша выделяет рекордные средства на оборонный бюджет
Только на систему противовоздушной обороны ВС Польши выделят 928 млн долларов, а на закупку военной техники рекордные 1,74 млрд долларов.
Минобороны Польши в 2023 году получит 97,44 млрд злотых, что равно около 21 млрд долларов. Средства пойдут на закупку оружия и расширения армии. Об этом сообщает польский Defence 24.
Варшава планирует выделить на армию 3% от ВВП. Проект бюджета находится на согласовании всех деталей, но в издании отмечают, что больших изменений в расходах ожидать не стоит. Правительство не только повышает расходы для приобретения оружия, но и расширяет силы 18-й и 16-й механизированных дивизий. Они стоят на полосе у Беларуси и РФ.
Больше всего средств будут выделены на закупку и модернизацию техники, в частности:
- $1,74 млрд — приобретение военной техники и инвест закупки
- $928 млн — на систему противовоздушной обороны
- $740 млн — на боевые и другие вертолеты
- $462 млн — на ремонт военной техники
- $436 млн — на модернизацию ракетных войск и артиллерии
- $270 млн — на автоматизированные системы управления войсками C4ISR
- $236 млн — на борьбу с угрозами на море
- $213 млн — на спутниковую разведку
- $150,4 млн — на модернизацию бронетанковых и механизированных войск
Также польская армия закладывает 53,26 млн долларов на лизинг американского разведывательно-ударный дрон MQ-9A. Почти 400 млн долларов закладывается на закупку боеприпасов. Отдельно выделяются средства на зарплаты и материальное обеспечение личного состава и резервистов. На 272 тысячи человек заложено 3,51 млрд долларов.
В украинском издании Defense Express отмечают, что в бюджете Минобороны Украины на 2022 год было заложено 28,438 млрд гривен на все вооружение — это около 800 млн долларов по курсу до полномасштабной войны. Польша только на ПВО выделяет больше.
Напомним, Польша заключила контракт на закупку сотен РСЗО K239 Chunmoo у Южной Кореи. Первые поставки ожидаются к 2023 году.
Также 27 июля Польша подписала контракт с Южной Кореей на поставку артиллерии, бронетехники и истребителей. Первые танки и САУ уже были переданы польской армии.