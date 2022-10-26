Миллиарды на вооружение: Польша выделяет рекордные средства на оборонный бюджет

Только на систему противовоздушной обороны ВС Польши выделят 928 млн долларов, а на закупку военной техники рекордные 1,74 млрд долларов.

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Минобороны Польши в 2023 году получит 97,44 млрд злотых, что равно около 21 млрд долларов. Средства пойдут на закупку оружия и расширения армии. Об этом сообщает польский Defence 24.

Варшава планирует выделить на армию 3% от ВВП. Проект бюджета находится на согласовании всех деталей, но в издании отмечают, что больших изменений в расходах ожидать не стоит. Правительство не только повышает расходы для приобретения оружия, но и расширяет силы 18-й и 16-й механизированных дивизий. Они стоят на полосе у Беларуси и РФ.

Больше всего средств будут выделены на закупку и модернизацию техники, в частности:

$1,74 млрд — приобретение военной техники и инвест закупки

$928 млн — на систему противовоздушной обороны

$740 млн — на боевые и другие вертолеты

$462 млн — на ремонт военной техники

$436 млн — на модернизацию ракетных войск и артиллерии

$270 млн — на автоматизированные системы управления войсками C4ISR

$236 млн — на борьбу с угрозами на море

$213 млн — на спутниковую разведку

$150,4 млн — на модернизацию бронетанковых и механизированных войск

[ + – ] Польский истребитель F-16

Также польская армия закладывает 53,26 млн долларов на лизинг американского разведывательно-ударный дрон MQ-9A. Почти 400 млн долларов закладывается на закупку боеприпасов. Отдельно выделяются средства на зарплаты и материальное обеспечение личного состава и резервистов. На 272 тысячи человек заложено 3,51 млрд долларов.

[ + – ] MQ-9A ВС Польши взяли в лизинг

В украинском издании Defense Express отмечают, что в бюджете Минобороны Украины на 2022 год было заложено 28,438 млрд гривен на все вооружение — это около 800 млн долларов по курсу до полномасштабной войны. Польша только на ПВО выделяет больше.

Напомним, Польша заключила контракт на закупку сотен РСЗО K239 Chunmoo у Южной Кореи. Первые поставки ожидаются к 2023 году.

Также 27 июля Польша подписала контракт с Южной Кореей на поставку артиллерии, бронетехники и истребителей. Первые танки и САУ уже были переданы польской армии.