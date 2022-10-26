Необоснованные амбиции: малайзийская программа БПЛА

Малайзия хочет стать своеобразным испытательным полигоном в Юго-Восточной Азии, чтобы международные компании разрабатывали свои БПЛА на территории страны. Также закупаются и тестируются беспилотники для нужд армии.

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Правительство Малайзии хочет превратить страну в полигон Юго-Восточной Азии для испытания беспилотников, где международные компании будут разрабатывать и производить БПЛА для осуществления доставки грузов и предоставления других уникальных услуг. Учитывая эти амбиции в области беспилотного транспорта, тем более удивительно, что правительство Малайзии мало инвестировало в приобретение БПЛА для своих вооруженных сил, несмотря на наличие собственной промышленности, которая с начала 2000-х годов разработала несколько различных конструкций беспилотников военного класса.

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Только один из этих типов в конечном итоге поступил на вооружение малазийских вооруженных сил в 2008 году: Aludra Mk.1. Несмотря на сообщение о продаже трех БПЛА в Таиланд в 2009 году, известно, что малазийские БПЛА не нашли коммерческого успеха за рубежом. После списания Aludra Mk.1 в начале прошлого десятилетия Малайзия эксплуатирует только несколько ScanEagle 2, подаренных США, австрийский S-100 и испанский Fulmar X, а также несколько коммерческих китайских дронов c вертикальным взлетом (VTOL) – скудный перечень даже по стандартам Юго-Восточной Азии.

При этом ВС Малайзии фактически эксплуатируют только ScanEagle 2. Fulmar X поступил на вооружение Малайзийского агентства по охране морского пространства (береговая охрана), а китайские беспилотники с VTOL используются полицейским авиакрылом. Эта солянка БПЛА далека от того набора, который планировался во время реализации амбиций Малайзии в начале тысячелетия, когда стране представилась уникальная возможность стать южноазиатским гигантом в разработке и производстве БПЛА.

В 2001 году компания CTRM представила опционально пилотируемый БПЛА под названием Eagle ARV, который был создан на базе австралийского легкого самолета Eagle 150B. Этот проект был запущен в сотрудничестве с британской BAE Systems. Хотя иногда сообщается, что одна система, состоящая из трех беспилотников и наземной станции, была приобретена Малайзией для воздушного наблюдения и контроля окружающей среды, Eagle ARV в конечном итоге не смог привлечь ни одного покупателя. Отсутствие интереса со стороны вооруженных сил Малайзии с тех пор препятствовало развитию почти всех проектов БПЛА в стране.

[ + – ] БЛА Eagle ARV на фоне самолета F/A-18D Hornet Королевских ВВС Малайзии. Обратите внимание на FLIR под фюзеляжем "Орла"

В последующие годы свет увидели еще несколько малазийских БПЛА. Однако правительство и военные не придавали большого значения эксплуатации БПЛА, поэтому они также не смогли привлечь внутренние заказы. Более того, в 2009 году малазийская компания Sapura UAV предпочла собирать свои БПЛА в Австралии, а не в Малайзии. Создание производственной линии в Малайзии было возможно только в том случае, если правительство Малайзии действительно начало бы размещать заказы на беспилотные системы, чего так и не произошло.

Таким образом, Aludra Mk.1 производства CTRM стал единственным беспилотником местного производства, приобретенным вооруженными силами Малайзии. До сих пор неизвестно, было ли небольшое количество беспилотников, поступивших на вооружение, действительно куплено или просто арендовано у производителя. Впервые Aludra Mk.1 вместе с арендованными БПЛА ScanEagle были использованы в 2013 году в ходе контртеррористических операций в штате Сабах, Борнео. Для Aludra Mk.1 также был разработан радар с синтезированной апертурой (SAR), но, похоже, он не нашел применения в Малайзии.

После списания Aludra Mk.1 в начале прошлого десятилетия Королевские ВВС Малайзии (RMAF) объявили тендер на поставку новой тактической беспилотной авиационной системы (TUAS) в мае 2020 года. В настоящее время малазийские компании предлагают два типа беспилотников для этих целей: Aludra Camar компании CRTM (сейчас Deftech Aviation) и Deftech Wangsa, разработанный в сотрудничестве с итальянской компанией Leonardo. Королевский флот Малайзии (RMN), со своей стороны, должен был получить двенадцать БПЛА ScanEagle 2 в подарок из США в мае 2020 года.

[ + – ] Deftech Wangsa с удаленной частью носа

За десять лет до этого, в 2009 году, было объявлено, что Малайзия станет первой страной в регионе, которая в сотрудничестве с компанией Adcom Systems из Объединенных Арабских Эмиратов будет производить собственные БПЛА средней высоты с большой продолжительностью полета (MALE). БПЛА этого класса назывался Yabhon-R (теперь обозначается как Yabhon-Aludra). Обладая продолжительностью полета около 30 часов, Yabhon-Aludra позиционировался как идеальный кандидат, удовлетворяющий все потребности вооруженных сил в БПЛА класса MALE. Впрочем, отсутствие конкретного интереса со стороны ВС Малайзии не позволило этому многообещающему сотрудничеству реализоваться.

По состоянию на начало 2022 года потребность Малайзии в БПЛА MALE оставалась незакрытой. [10] В настоящее время Deftech сотрудничает с Turkish Aerospace Industries (TAI) над разработкой БПЛА Anka-S для программы MALE ВС Малайзии. Рассматриваются и другие варианты БПЛА: американский MQ-9 Reaper, российский Орион-Э, китайские Wing Loong II и CH-4B, французский Patroller-S, британский Watchkeeper WK450 и итальянский Falco. Anka-S долгое время считался фаворитом, удовлетворяющим требованиям ВС, и, похоже, в октябре 2022 года выбор остановился на нем. Anka-S одновременно обеспечит Малайзию и ударным БПЛА, хотя это не является заявленным требованием для малазийского проекта БПЛА MALE.

[ + – ] Линейка БПЛА компании Deftech. БПЛА Multirotor и серия БПЛА VTOL-0x – это коммерчески доступные беспилотники китайского производства

С предстоящим приобретением Малайзией системы БПЛА MALE, наконец-то удовлетворяющей назревшую потребность малазийских вооруженных сил в таком потенциале, страна медленно движется к достижению возможностей, которыми большинство соседних стран уже обладают на протяжении десятилетий. В будущем Малайзия также может попытаться решить проблему отсутствия тактических БПЛА (таких как RQ-11 Raven) у своих вооруженных сил. Будет ли она закупать эти системы у собственной промышленности или за рубежом, пока неизвестно. Но если Малайзия наконец-то воспользуется своей собственной технологической базой (возможно, в сотрудничестве с иностранными производителями БПЛА), ее ждут великие дела.

Разведывательные БПЛА – в эксплуатации / заказаны:

Fulmar X [2017] (Малазийское агентство по охране морского пространства. Эксплуатируется с кораблей)

ScanEagle 2 [2020] (Королевские ВМС Малайзии)

TAI Anka [по заказу] (Королевские ВВС Малайзии)

БПЛА VTOL Surveillance – в эксплуатации

DJI Matrice 210 [2020] (ВС Малайзии)

DJI Matrice 300 RTK [2020] (эксплуатируется компанией Deftech от имени ВС Малайзии)

DJI Mavic 2 Enterprise Advanced [2020] (Воздушное крыло полиции)

Schiebel Camcopter S-100 [2016] (Отдел штаба оборонной разведки)

Skyranger R60 [2020] (Воздушное крыло полиции. Во временном пользовании)

Беспилотники-мишени – в эксплуатации

ALBA (эксплуатируется компанией Aerotree от имени ВС Малайзии)

SCRAB II (эксплуатируется компанией Aerotree от имени ВС Малайзии)

Banshee (эксплуатируется компанией Aerotree от имени ВС Малайзии)

Местные БПЛА с фиксированным крылом – прототипы

CTRM Eagle ARV [2001] (с опцией пилотирования) (На вооружение не поступал)

CTRM ''RC-UAV'' [2003] (Не поступал на вооружение)

CTRM Eagle SR-1 [2015] (Не предназначен для эксплуатации)

CTRM Aludra SR-10 [2015] (Не предназначен для эксплуатации)

CTRM Aludra Camar [2017] (Не предназначен для принятия на вооружение)

CTRM Aludra Mk.5 ''UAV RS'' [2018] (На вооружение не поступал)

CTRM Aludra EE [2017] (Не поступал на вооружение)

Sapura CyberWraith (Не поступал на вооружение)

Sapura CyberEye (Не предназначен для ввода в эксплуатацию)

Sapura CyberEye II (Не предназначен для ввода в эксплуатацию)

UST Nyamok [2004] (Не предназначен для ввода в эксплуатацию)

SCS/UST Nyamok 2.0 (Не предназначен для эксплуатации)

Deftech Aviation Nyamok 3.0 (Не предназначен для ввода в эксплуатацию) (Пока не замечен)

Deftech Wangsa (Не предназначен для эксплуатации) (Разработан в сотрудничестве с Leonardo)

Местные БПЛА VTOL – прототипы

Sapura CyberShark [2007] (Не предназначен для эксплуатации)

Sapura CyberQuad (Не предназначен для эксплуатации)

CTRM Intisar 100 [2008] (Не предназначен для эксплуатации)

CTRM Intisar 400 (Не предназначен для эксплуатации)

Разведывательные БПЛА – списанные

ScanEagle [2013] (ВС Малайзии)

CTRM Aludra Mk.1 ''SR-02'' [2008]

CTRM Aludra Mk.2

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