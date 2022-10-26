Необґрунтовані амбіції: малайзійська програма БПЛА

Малайзія хоче стати своєрідним випробувальним полігоном у Південно-Східній Азії, аби міжнародні компанії розробляли свої БПЛА на території країни. Також закуповуються та тестуються безпілотники для потреб армії.

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Уряд Малайзії хоче перетворити країну на полігон Південно-Східної Азії для випробування безпілотників, де міжнародні компанії розроблятимуть та вироблятимуть БПЛА для здійснення доставки вантажів та надання інших унікальних послуг. З огляду на ці амбіції у сфері безпілотного транспорту, тим більше дивно, що уряд Малайзії мало інвестував у придбання БПЛА для своїх збройних сил, попри наявність власної промисловості, яка з початку 2000-х років розробила кілька різних конструкцій безпілотників військового класу.

Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса про безпілотну програму Малайзії.

Лише один з цих типів зрештою надійшов на озброєння малайзійських збройних сил у 2008 році: Aludra Mk.1. Попри повідомлення про продаж трьох БПЛА до Таїланду у 2009 році, відомо, що малайзійські БПЛА не знайшли комерційного успіху за кордоном. Після списання Aludra Mk.1 на початку минулого десятиліття Малайзія експлуатує лише декілька ScanEagle 2, подарованих США, австрійський S-100 та іспанський Fulmar X, а також кілька комерційних китайських дронів з вертикальним злетом (VTOL) — мізерний перелік навіть за стандартами Південно-Східної Азії.

Водночас ЗС Малайзії фактично експлуатують лише ScanEagle 2. Fulmar X надійшов на озброєння Малайзійського агентства з охорони морського простору (берегова охорона), а китайські безпілотники з VTOL використовує поліцейське авіакрило. Ця солянка БПЛА далека від того набору, який планувався під час реалізації амбіцій Малайзії на початку тисячоліття, коли країна мала унікальну можливість стати південноазіатським гігантом у розробці та виробництві БПЛА.

У 2001 році компанія CTRM представила опціонально пілотований БПЛА під назвою Eagle ARV, створений на базі австралійського легкого літака Eagle 150B. Цей проєкт запустили у співпраці з британською BAE Systems. Хоча іноді повідомляється, що одну систему, що складається з трьох безпілотників та наземної станції, придбала Малайзія для повітряного спостереження та контролю навколишнього середовища, Eagle ARV зрештою не зміг залучити жодного покупця. Відсутність інтересу з боку збройних сил Малайзії відтоді перешкоджала розвитку багатьох проєктів БПЛА країни.

[ + – ] БПЛА Eagle ARV на фоні літака F/A-18D Hornet Королівських ВПС Малайзії. Зверніть увагу на FLIR під фюзеляжем "Орла"

У наступні роки світло побачили ще кілька малайзійських БПЛА. Проте уряд та військові не надавали великого значення експлуатації БПЛА, тому вони також не змогли залучити внутрішні замовлення. Щобільше, у 2009 році малайзійська компанія Sapura UAV віддала перевагу збирати свої БПЛА в Австралії, а не в Малайзії. Створення виробничої лінії в Малайзії було можливе лише в тому випадку, якщо уряд Малайзії справді почав би розміщувати замовлення на безпілотні системи, чого так і не сталося.

Так, Aludra Mk.1 виробництва CTRM став єдиним безпілотником місцевого виробництва, придбаним збройними силами Малайзії. Досі невідомо, чи була невелика кількість безпілотників, які надійшли на озброєння, куплено або просто орендовано у виробника. Вперше Aludra Mk.1 разом з орендованими БПЛА ScanEagle були використані у 2013 році під час контртерористичних операцій у штаті Сабах, Борнео. Для Aludra Mk.1 також було розроблено радар із синтезованою апертурою (SAR), але, схоже, він не знайшов застосування в Малайзії.

Після списання Aludra Mk.1 на початку минулого десятиліття Королівські ВПС Малайзії (RMAF) оголосили тендер на постачання нової тактичної безпілотної авіаційної системи (TUAS) у травні 2020 року. Зараз малайзійські компанії пропонують два типи безпілотників для цих цілей: Aludra Camar компанії CRTM (зараз Deftech Aviation) і Deftech Wangsa, розроблений у співпраці з італійською компанією Leonardo. Королівський флот Малайзії (RMN), зі свого боку, мав отримати дванадцять БПЛА ScanEagle 2 у подарунок із США у травні 2020 року.

[ + – ] Deftech Wangsa з відділеною частиною носа

За десять років до цього, у 2009 році, оголосили, що Малайзія стане першою країною в регіоні, яка у співпраці з компанією Adcom Systems з Об'єднаних Арабських Еміратів вироблятиме власні БПЛА середньої висоти з великою тривалістю польоту (MALE). БПЛА цього класу називався Yabhon-R (тепер позначається як Yabhon-Aludra). Маючи тривалість польоту близько 30 годин, Yabhon-Aludra позиціонувався як ідеальний кандидат, який задовольняє всі потреби збройних сил у БПЛА класу MALE. Втім, відсутність конкретного інтересу з боку ЗС Малайзії не дозволила цій перспективній співпраці реалізуватися.

Станом на початок 2022 року потреба Малайзії в БПЛА MALE залишалася незачиненою. [10] Тепер Deftech співпрацює з Turkish Aerospace Industries (TAI) над розробкою БПЛА Anka-S для програми MALE НД Малайзії. Розглядаються й інші варіанти БПЛА: американський MQ-9 Reaper, російський Оріон-Е, китайські Wing Loong II та CH-4B, французький Patroller-S, британський Watchkeeper WK450 та італійський Falco. Anka-S довгий час вважався фаворитом, що відповідає вимогам ВС, і, схоже, у жовтні 2022 року вибір зупинився на ньому. Anka-S одночасно забезпечить Малайзію та ударним БПЛА, хоча це не є заявленою вимогою для малайзійського проєкту БПЛА MALE.

[ + – ] Лінійка БПЛА компанії Deftech. БПЛА Multirotor та серія БПЛА VTOL-0x – це комерційно доступні безпілотники китайського виробництва

З майбутнім придбанням Малайзією системи БПЛА MALE, яка нарешті задовольняє назрілу потребу малайзійських збройних сил у такому потенціалі, країна повільно рухається до досягнення можливостей, які більшість сусідніх країн вже мають протягом десятиліть. У майбутньому Малайзія може спробувати розв'язати проблему відсутності тактичних БПЛА (таких як RQ-11 Raven) у своїх збройних сил. Чи купуватиме вона ці системи у власної промисловості, чи за кордоном, поки невідомо. Але якщо Малайзія нарешті скористається своєю власною технологічною базою (можливо, у співпраці з іноземними виробниками БПЛА), на неї чекають великі справи.

Розвідувальні БПЛА — в експлуатації/замовлені:

Fulmar X [2017] (Малазійська агенція з охорони морського простору. Експлуатується з кораблів)

ScanEagle 2 [2020] (Королівські ВМС Малайзії)

TAI Anka [на замовлення] (Королівські ВПС Малайзії)

БПЛА VTOL Surveillance — в експлуатації

DJI Matrice 210 [2020] (ЗС Малайзії)

DJI Matrice 300 RTK [2020] (експлуатує компанія Deftech від імені ЗС Малайзії)

DJI Mavic 2 Enterprise Advanced [2020] (Повітряне крило поліції)

Schiebel Camcopter S-100 [2016] (Відділ штабу оборонної розвідки)

Skyranger R60 [2020] (Повітряне крило поліції. У тимчасовому користуванні)

Безпілотники-мішені — в експлуатації

ALBA (експлуатує компанія Aerotree від імені ЗС Малайзії)

SCRAB II (експлуатує компанія Aerotree від імені ЗС Малайзії)

Banshee (експлуатує компанія Aerotree від імені ЗС Малайзії)

Місцеві БПЛА із фіксованим крилом — прототипи

CTRM Eagle ARV [2001] (з опцією пілотування) (На озброєння не надходив)

CTRM 'RC-UAV' [2003] (Не надходив на озброєння)

CTRM Eagle SR-1 [2015] (Не призначений для експлуатації)

CTRM Aludra SR-10 [2015] (Не призначений для експлуатації)

CTRM Aludra Camar [2017] (Не призначений для озброєння)

CTRM Aludra Mk.5 ''UAV RS'' [2018] (На озброєння не надходив)

CTRM Aludra EE [2017] (Не надходив на озброєння)

Sapura CyberWraith (Не надходив на озброєння)

Sapura CyberEye (Не призначений для введення в експлуатацію)

Sapura CyberEye II (Не призначений для введення в експлуатацію)

UST Nyamok [2004] (Не призначений для введення в експлуатацію)

SCS/UST Nyamok 2.0 (Не призначений для експлуатації)

Deftech Aviation Nyamok 3.0 (Не призначений для введення в експлуатацію) (Поки не помічено)

Deftech Wangsa (Не призначений для експлуатації) (Розроблений у співпраці з Leonardo)

Місцеві БПЛА VTOL — прототипи

Sapura CyberShark [2007] (Не призначений для експлуатації)

Sapura CyberQuad (Не призначений для експлуатації)

CTRM Intisar 100 [2008] (Не призначений для експлуатації)

CTRM Intisar 400 (Не призначений для експлуатації)

Розвідувальні БПЛА — списані

ScanEagle [2013] (ЗС Малайзії)

CTRM Aludra Mk.1 ''SR-02'' [2008]

CTRM Aludra Mk.2

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