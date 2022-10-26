Необґрунтовані амбіції: малайзійська програма БПЛА
Малайзія хоче стати своєрідним випробувальним полігоном у Південно-Східній Азії, аби міжнародні компанії розробляли свої БПЛА на території країни. Також закуповуються та тестуються безпілотники для потреб армії.
Уряд Малайзії хоче перетворити країну на полігон Південно-Східної Азії для випробування безпілотників, де міжнародні компанії розроблятимуть та вироблятимуть БПЛА для здійснення доставки вантажів та надання інших унікальних послуг. З огляду на ці амбіції у сфері безпілотного транспорту, тим більше дивно, що уряд Малайзії мало інвестував у придбання БПЛА для своїх збройних сил, попри наявність власної промисловості, яка з початку 2000-х років розробила кілька різних конструкцій безпілотників військового класу.
Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса про безпілотну програму Малайзії.
Лише один з цих типів зрештою надійшов на озброєння малайзійських збройних сил у 2008 році: Aludra Mk.1. Попри повідомлення про продаж трьох БПЛА до Таїланду у 2009 році, відомо, що малайзійські БПЛА не знайшли комерційного успіху за кордоном. Після списання Aludra Mk.1 на початку минулого десятиліття Малайзія експлуатує лише декілька ScanEagle 2, подарованих США, австрійський S-100 та іспанський Fulmar X, а також кілька комерційних китайських дронів з вертикальним злетом (VTOL) — мізерний перелік навіть за стандартами Південно-Східної Азії.
Водночас ЗС Малайзії фактично експлуатують лише ScanEagle 2. Fulmar X надійшов на озброєння Малайзійського агентства з охорони морського простору (берегова охорона), а китайські безпілотники з VTOL використовує поліцейське авіакрило. Ця солянка БПЛА далека від того набору, який планувався під час реалізації амбіцій Малайзії на початку тисячоліття, коли країна мала унікальну можливість стати південноазіатським гігантом у розробці та виробництві БПЛА.
У 2001 році компанія CTRM представила опціонально пілотований БПЛА під назвою Eagle ARV, створений на базі австралійського легкого літака Eagle 150B. Цей проєкт запустили у співпраці з британською BAE Systems. Хоча іноді повідомляється, що одну систему, що складається з трьох безпілотників та наземної станції, придбала Малайзія для повітряного спостереження та контролю навколишнього середовища, Eagle ARV зрештою не зміг залучити жодного покупця. Відсутність інтересу з боку збройних сил Малайзії відтоді перешкоджала розвитку багатьох проєктів БПЛА країни.
У наступні роки світло побачили ще кілька малайзійських БПЛА. Проте уряд та військові не надавали великого значення експлуатації БПЛА, тому вони також не змогли залучити внутрішні замовлення. Щобільше, у 2009 році малайзійська компанія Sapura UAV віддала перевагу збирати свої БПЛА в Австралії, а не в Малайзії. Створення виробничої лінії в Малайзії було можливе лише в тому випадку, якщо уряд Малайзії справді почав би розміщувати замовлення на безпілотні системи, чого так і не сталося.
Так, Aludra Mk.1 виробництва CTRM став єдиним безпілотником місцевого виробництва, придбаним збройними силами Малайзії. Досі невідомо, чи була невелика кількість безпілотників, які надійшли на озброєння, куплено або просто орендовано у виробника. Вперше Aludra Mk.1 разом з орендованими БПЛА ScanEagle були використані у 2013 році під час контртерористичних операцій у штаті Сабах, Борнео. Для Aludra Mk.1 також було розроблено радар із синтезованою апертурою (SAR), але, схоже, він не знайшов застосування в Малайзії.
Після списання Aludra Mk.1 на початку минулого десятиліття Королівські ВПС Малайзії (RMAF) оголосили тендер на постачання нової тактичної безпілотної авіаційної системи (TUAS) у травні 2020 року. Зараз малайзійські компанії пропонують два типи безпілотників для цих цілей: Aludra Camar компанії CRTM (зараз Deftech Aviation) і Deftech Wangsa, розроблений у співпраці з італійською компанією Leonardo. Королівський флот Малайзії (RMN), зі свого боку, мав отримати дванадцять БПЛА ScanEagle 2 у подарунок із США у травні 2020 року.
За десять років до цього, у 2009 році, оголосили, що Малайзія стане першою країною в регіоні, яка у співпраці з компанією Adcom Systems з Об'єднаних Арабських Еміратів вироблятиме власні БПЛА середньої висоти з великою тривалістю польоту (MALE). БПЛА цього класу називався Yabhon-R (тепер позначається як Yabhon-Aludra). Маючи тривалість польоту близько 30 годин, Yabhon-Aludra позиціонувався як ідеальний кандидат, який задовольняє всі потреби збройних сил у БПЛА класу MALE. Втім, відсутність конкретного інтересу з боку ЗС Малайзії не дозволила цій перспективній співпраці реалізуватися.
Станом на початок 2022 року потреба Малайзії в БПЛА MALE залишалася незачиненою. [10] Тепер Deftech співпрацює з Turkish Aerospace Industries (TAI) над розробкою БПЛА Anka-S для програми MALE НД Малайзії. Розглядаються й інші варіанти БПЛА: американський MQ-9 Reaper, російський Оріон-Е, китайські Wing Loong II та CH-4B, французький Patroller-S, британський Watchkeeper WK450 та італійський Falco. Anka-S довгий час вважався фаворитом, що відповідає вимогам ВС, і, схоже, у жовтні 2022 року вибір зупинився на ньому. Anka-S одночасно забезпечить Малайзію та ударним БПЛА, хоча це не є заявленою вимогою для малайзійського проєкту БПЛА MALE.
З майбутнім придбанням Малайзією системи БПЛА MALE, яка нарешті задовольняє назрілу потребу малайзійських збройних сил у такому потенціалі, країна повільно рухається до досягнення можливостей, які більшість сусідніх країн вже мають протягом десятиліть. У майбутньому Малайзія може спробувати розв'язати проблему відсутності тактичних БПЛА (таких як RQ-11 Raven) у своїх збройних сил. Чи купуватиме вона ці системи у власної промисловості, чи за кордоном, поки невідомо. Але якщо Малайзія нарешті скористається своєю власною технологічною базою (можливо, у співпраці з іноземними виробниками БПЛА), на неї чекають великі справи.
Розвідувальні БПЛА — в експлуатації/замовлені:
- Fulmar X [2017] (Малазійська агенція з охорони морського простору. Експлуатується з кораблів)
- ScanEagle 2 [2020] (Королівські ВМС Малайзії)
- TAI Anka [на замовлення] (Королівські ВПС Малайзії)
- БПЛА VTOL Surveillance — в експлуатації
- DJI Matrice 210 [2020] (ЗС Малайзії)
- DJI Matrice 300 RTK [2020] (експлуатує компанія Deftech від імені ЗС Малайзії)
- DJI Mavic 2 Enterprise Advanced [2020] (Повітряне крило поліції)
- Schiebel Camcopter S-100 [2016] (Відділ штабу оборонної розвідки)
- Skyranger R60 [2020] (Повітряне крило поліції. У тимчасовому користуванні)
Безпілотники-мішені — в експлуатації
- ALBA (експлуатує компанія Aerotree від імені ЗС Малайзії)
- SCRAB II (експлуатує компанія Aerotree від імені ЗС Малайзії)
- Banshee (експлуатує компанія Aerotree від імені ЗС Малайзії)
Місцеві БПЛА із фіксованим крилом — прототипи
- CTRM Eagle ARV [2001] (з опцією пілотування) (На озброєння не надходив)
- CTRM 'RC-UAV' [2003] (Не надходив на озброєння)
- CTRM Eagle SR-1 [2015] (Не призначений для експлуатації)
- CTRM Aludra SR-10 [2015] (Не призначений для експлуатації)
- CTRM Aludra Camar [2017] (Не призначений для озброєння)
- CTRM Aludra Mk.5 ''UAV RS'' [2018] (На озброєння не надходив)
- CTRM Aludra EE [2017] (Не надходив на озброєння)
- Sapura CyberWraith (Не надходив на озброєння)
- Sapura CyberEye (Не призначений для введення в експлуатацію)
- Sapura CyberEye II (Не призначений для введення в експлуатацію)
- UST Nyamok [2004] (Не призначений для введення в експлуатацію)
- SCS/UST Nyamok 2.0 (Не призначений для експлуатації)
- Deftech Aviation Nyamok 3.0 (Не призначений для введення в експлуатацію) (Поки не помічено)
- Deftech Wangsa (Не призначений для експлуатації) (Розроблений у співпраці з Leonardo)
Місцеві БПЛА VTOL — прототипи
- Sapura CyberShark [2007] (Не призначений для експлуатації)
- Sapura CyberQuad (Не призначений для експлуатації)
- CTRM Intisar 100 [2008] (Не призначений для експлуатації)
- CTRM Intisar 400 (Не призначений для експлуатації)
Розвідувальні БПЛА — списані
- ScanEagle [2013] (ЗС Малайзії)
- CTRM Aludra Mk.1 ''SR-02'' [2008]
- CTRM Aludra Mk.2