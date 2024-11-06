Україна вперше може почати експорт дронів: для розвідки в джунглях Малайзії, — ЗМІ

За словами журналістів, Малайзію цікавлять українські розробки PD-2 і Shark UAV у сфері розвідки. Їх можуть використовувати у сфері прикордонного контролю та оборони у важкодоступних територіях джунглів.

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2 листопада 2024 року представники України назвали Малайзію як стратегічного партнера щодо розширення співпраці в секторі дронів у Південно-Східній Азії. Таку заяву зробив заступник міністра економіки України Тараса Качка під час візиту до Малайзії. Про це повідомляє місцеве видання The Sun.

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Разом з заступником міністра інвестицій, торгівлі та промисловості Малайзії Лью Чін Тонгом Тарас Качка був присутній на першому засіданні Спільного торгового комітету.

Під час візиту наголошувалося на важливості Малайзії як виходу на ринки АСЕАН для українських технологій у галузі БПЛА. Заступник міністра наголосив на передових позиціях Малайзії з погляду цифрової інфраструктури, напівпровідникових запчастин та кваліфікованої робочої сили.

"Малайзія є найбільш передовою країною в АСЕАН з погляду технологічної інфраструктури, а її сильна цифрова економіка робить її ідеальним партнером для наших амбіцій у регіональному співробітництві", — заявив Качка.

Військові відносини між Малайзією та Україною останніми роками зміцнилися внаслідок технічного співробітництва та обміну досвідом. У Києва є досвід у сфері технологій безпілотних літальних апаратів і бронетехніки, а Малайзія розглядається як стратегічний партнер.

Таке партнерство виглядає як багатонадійне: Малайзія прагне диверсифікувати свої оборонні альянси та модернізувати озброєння для національної безпеки.

На сьогодні у Малайзії та України поки що немає спільних розробок. Однак нещодавні обговорення між двома країнами виявили взаємний інтерес до співпраці. Малайзія активізувала свої зусилля з розробки безпілотників з місцевими компаніями, такими як Aerodyne Group і DefTech.

Aerodyne Group — світовий лідер у галузі аналітики з безпілотників зі штаб-квартирою в Куала-Лумпурі, розробляє БПЛА, оснащені передовими технологіями для тривалих місій спостереження в тропічних умовах регіону. DefTech спеціалізується на безпілотниках для військових і охоронних цілей, включно з прикордонним контролем і боротьбою з незаконною діяльністю в джунглях.

Ці безпілотники, як і DT UAV, розроблені DefTech, що дає змогу проводити операції з виявлення та відстеження в реальному часі, зазначає портал Army Recognition.

Малайзію насамперед цікавлять розвідувальні рішення в галузі прикордонного контролю та оборони у важкодоступних територіях джунглів. Українські розробки, такі як PD-2 і Shark UAV цілком для цього підходять завдяки тривалій автономної роботи та можливості працювати в складних умовах. PD-2 особливо відомий тривалою роботою.

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