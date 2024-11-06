Украина впервые может начать экспорт дронов: для разведки в джунглях Малайзии, — СМИ
По словам журналистов, Малайзию интересуют украинские разработки PD-2 и Shark UAV в сфере разведки. Их могут использовать в сфере пограничного контроля и обороны в труднодоступных территориях джунглей.
2 ноября 2024 года представители Украины назвали Малайзию в качестве стратегического партнера по расширению сотрудничества в секторе дронов в Юго-Восточной Азии. Такое заявление сделал заместитель министра экономики Украины Тараса Качка во время визита в Малайзию. Об этом сообщает местное издание The Sun.Важно
Совместно с заместителем министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Лью Чин Тонгом Тарас Качка присутствовал на первом заседании Совместного торгового комитета.
Во время визита отмечалось важность Малайзии как выхода на рынки АСЕАН для украинских технологий в области БПЛА. Заместитель министра подчеркнул передовые позиции Малайзии с точки зрения цифровой инфраструктуры, полупроводниковых запчастей и квалифицированной рабочей силы.
"Малайзия является самой передовой страной в АСЕАН с точки зрения технологической инфраструктуры, а ее сильная цифровая экономика делает ее идеальным партнером для наших амбиций в региональном сотрудничества", — заявил Качка.
Военные отношения между Малайзией и Украиной в последние годы укрепились за счет технического сотрудничества и обмена опытом. У Киева есть опыт в сфере технологий беспилотных летательных аппаратов и бронетехники, а Малайзия рассматривается как стратегический партнер.
Такое партнерство выглядит как многообещающее: Малайзия стремится диверсифицировать свои оборонные альянсы и модернизировать вооружения для национальной безопасности.
На сегодня у Малайзии и Украины пока нет совместных разработок. Однако недавние обсуждения между двумя странами выявили взаимный интерес к сотрудничеству. Малайзия активизировала свои усилия по разработке беспилотников с местными компаниями, такими как Aerodyne Group и DefTech.
Aerodyne Group — мировой лидер в области аналитики по беспилотникам со штаб-квартирой в Куала-Лумпуре, разрабатывает БПЛА, оснащенные передовыми технологиями для длительных миссий наблюдения в тропических условиях региона. DefTech специализируется на беспилотниках для военных и охранных целей, включая пограничный контроль и борьбу с незаконной деятельностью в джунглях.
Эти беспилотники, как и DT UAV, разработаны DefTech, что позволяет проводить операции по обнаружению и отслеживанию в реальном времени, отмечает портал Army Recognition.
Малайзию в первую очередь интересуют разведывательные решения в области пограничного контроля и обороны в труднодоступных территориях джунглей. Украинские разработки, такие как PD-2 и Shark UAV вполне для этого подходят за счет продолжительной автономной работы и возможности работать в сложных условиях. PD-2 в особенности известен продолжительной работой.
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