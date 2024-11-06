Доставили в сверхтяжелом состоянии: в Запорожье возросло количество жертв ракетной атаки, — ОВА

Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что всего в медучреждениях находятся девять раненых.

Related video

В Запорожье возросло количество погибших в результате российского ракетного удара 5 ноября. 9 пострадавших находятся в больнице. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Два человека — 44-летняя женщина и 44-летний мужчина — в тяжелом состоянии. К сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение сверхтяжелой", — проинформировал глава ОГА.

Он также добавил, что состояние еще семи пострадавших врачи оценивают как среднее.

Всего в результате вчерашнего ракетного удара по Запорожью погибли восемь человек, 25 получили ранения.

Также Иван Федоров сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области. В частности, для атак использовали 154 ударные БпЛА, били из РСЗО и артиллерии.

Напомним, что 5 декабря ВС РФ атаковали город Запорожье ракетой. По информации начальника ОВА Ивана Федорова, россияне попали по объекту инфраструктуры. Есть масштабные разрушения. На месте сразу погибли 6 человек.

Также сообщалось, что в ночь на 6 ноября ВС РФ атаковали Украину двумя управляемыми авиаракетами и 63 "Шахедами. Силы ПВО сбили 38 вражеских дронов. В результате атаки поражен энергообъект на Николаевщине, есть разрушения на Сумщине и Днепропетровщине. 20 вражеских БПЛА "потерялись" в воздушном пространстве Украины.