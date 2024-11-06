Доправили у надважкому стані: у Запоріжжі зросла кількість жертв ракетної атаки, — ОВА

Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що загалом у медзакладах перебувають дев'ять поранених.

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У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 5 листопада. 9 постраждалих перебувають у лікарні. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Двоє людей – 44-річна жінка та 44-річний чоловік — у важкому стані. На жаль, померла жінка, яку доставили в медзаклад надважкою", — проінформував очільник ОВА.

Він також додав, що стан ще семи постраждалих лікарі оцінюють як середній.

Загалом внаслідок вчорашнього ракетного удару по Запоріжжю загинуло восьмеро людей, 25 дістали поранення.

Також Іван Федоров повідомив, що впродовж доби окупанти завдали 301 удар по 13 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, для атак використали 154 ударні БпЛА, били з РСЗВ та артилерії.

Нагадаємо, що 5 грудня ЗС РФ атакували місто Запоріжжя ракетою. За інформацією начальника ОВА Івана Федорова, росіяни поцілили по об'єкту інфраструктури. Є масштабні руйнування. На місці одразу загинули 6 людей.

Також повідомлялося, що в ніч проти 6 листопада ЗС РФ атакували Україну двома керованими авіаракетами та 63 "Шахедами. Сили ППО збили 38 ворожих дронів. Внаслідок атаки уражено енергооб'єкт на Миколаївщині, є руйнування на Сумщині і Дніпропетровщині. 20 ворожих БПЛА "загубилися" в повітряному просторі України.