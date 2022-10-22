Турецкие клыки бенгальского тигра: РСЗО TRG-300 для Бангладеш

В рамках программы Forces Goal 2030 армия Бангладеш уделяет большое внимание повышению огневой мощи своих артиллерийских подразделений.

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Бангладеш – восьмая по количеству жителей страна в мире с населением более 168 миллионов человек. Несмотря на то, что вооруженные силы Бангладеш насчитывают около 225 тысяч военнослужащих, часто участвующих в миротворческих миссиях по всему миру, им не хватает дальнобойного оружия и современных боевых самолетов. Программа модернизации вооруженных сил Forces Goal 2030, начавшаяся в 2009 году, направлена на внедрение этих и других новых возможностей, поскольку соседняя Мьянма уже добилась больших успехов в усилении своей армии.

Фокус перевел статью Стейна Митцера и Юста Олиманса, посвященную турецкому РСЗО TRG-300, с помощью которых армия Бангладеш готовится нарастить свой артиллерийский потенциал.

В рамках программы Forces Goal 2030 армия Бангладеш уделяет большое внимание повышению огневой мощи своих артиллерийских подразделений, приобретя 49 122-мм РСЗО WS-22, 36 152-мм самоходных орудий Nora B-52, РЛС контрбатарейной борьбы SLC-2 китайского производства и 36 словенских тактических разведывательных БПЛА C4EYE для поражения целей. В 2021 году Бангладеш получила свою самую мощную систему вооружения – РСЗО TRG-300 Kasirga ("Тигр") с максимальной дальностью стрельбы около 120 км. Для сравнения, дальность стрельбы 122-мм РСЗО WS-22 составляет около 45 км.

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В общей сложности 18 РСЗО TRG-300 поступили на вооружение 51-го полка РСЗО армии Бангладеш, базирующегося в Саваре недалеко от Дакки. Этот полк также вооружен 122-мм орудием WS-22, 40 122-мм реактивных снарядов которого готовы к стрельбе, а еще 40 находятся в возимом запасе. 122-мм ракеты WS-22 оснащены инерциальным терминальным наведением, поэтому они точнее, чем обычные 122-мм РСЗО "Град", с вероятным круговым отклонением (ВКО) около 30 метров. Турецкая TRG-300 может стрелять четырьмя 300-мм ракетами на расстояние 120 км (105-кг боеголовка) или 90 км (190-кг боеголовка) с ВКО менее 10 метров.

TRG-300 – не первый вид военной техники, приобретенный у Турции. Армия Бангладеш до сих пор располагает парком бронемашин Otokar Cobra I и Cobra II, приобретенных в 2000-х и 2010-х годах. Они были задействованы в ряде миротворческих миссий. Бангладеш также использует девять румынско-турецких БТР RN-94, переоборудованных под машины скорой помощи. Доля Турции как поставщика оружия и оборудования для Бангладеш будет только расширяться, а компания STM сейчас лидирует в программе будущих фрегатов для Бангладеш. Это государство также проявляет интерес к турецкому беспилотному летательному аппарату Bayraktar TB2 и ЗРК Hisar-O.

[ + – ] Первая леди Турции Эмине Эрдоган осматривает пусковую установку TRG-300 во время визита в Рокетсан. Обратите внимание на прототип ОТРК Bora позади

Бангладешские TRG-300 базируются на шасси российского грузовика КамАЗ-65224 6×6. Поскольку пусковая установка TRLG-300 модульная, ее можно использовать для запуска (управляемых) 122-мм и 230-мм ракет путем простой замены направляющих или контейнеров. Это значительно повышает эксплуатационную гибкость системы. Управляемые ракеты TRLG-122/230 также могут поражать цели, указанные БПЛА с лазерным целеуказателем. Такое взаимодействие с беспилотниками значительно расширяет возможности TRG-300, и может стать экономически эффективным методом дальнейшего расширения возможностей Бангладеш без необходимости приобретения новых пусковых систем.

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Другими подтвержденными операторами TRG-300 являются Турция, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Азербайджан и ОАЭ уже использовали свои системы в конфликтах: Азербайджан развернул TRG-300 (вместе с управляемыми ракетами TRG-230) против армянских укрепленных позиций и других целей глубоко за линией фронта во время Нагорно-Карабахской войны 2020 года, а ОАЭ развернули свои системы в Йемене во время интервенции в эту страну под лидерством Саудовской Аравии. Аналогично бангладешским TRG-300, основой для азербайджанских TRG-300 служит грузовик КамАЗ-63502 с колесной формулой 8х8. ОАЭ выбрали совершенно иной подход, установив ракеты TRG-300 на массивный грузовик Jobaria MRL, который может нести до 16 ракет TRG-300.

Приобретение TRG-300 представляет собой первый шаг Бангладеш в создании артиллерийского потенциала для своих вооруженных сил. Модульность пусковой установки позволяет использовать управляемые ракеты TRLG-122 и TRLG-230 без необходимости приобретения дополнительных систем, что делает ее идеальным выбором для диверсификации возможностей прицеливания в рамках бюджета.

Потенциальное взаимодействие с БПЛА во время боевых действий еще больше расширяет эти возможности при небольших затратах, одновременно внедряя разведывательные способности, которые имеют первостепенное значение для функциональной армии. Если слухи создании второго полка TRG-300 (еще 18 пусковых установок) верны, то перспективы бангладешских военных в достижении своих целей до 2030 года выглядят все лучше и лучше.

[ + – ] Контейнеры TRLG-122 (слева) и TRLG-230 (справа), установленные на одной модульной пусковой установке 6х6, которая также была приобретена Бангладеш

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