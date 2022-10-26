"Наши дома": Украина провела новый обмен пленными, домой вернулось 10 военных, – Ермак (видео)

По словам главы ОП, из российского плена удалось вернуть девять рядовых и сержантов ВСУ и одного офицера. Кроме этого, Украина получила тело американского добровольца.

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Украина провела очередной обмен пленными, домой вернулось десять украинских военнослужащих. Об этом в среду, 26 октября, у себя в Telegram-канале написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Политик опубликовал фотографию вернувшихся бойцов.

"Наши дома. Удалось вернуть 10 украинских военнослужащих", –– прокомментировал он.

По словам Ермака, из российского плена вернулось 9 рядовых и сержантов, а также один офицер ВСУ.

Как уточняет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, освобожденные бойцы служат в 60-ой, 57-ой, 28-ой бригадах и в разных воинских частях.

Самому молодому из вернувшихся сегодня домой –– 21 год, самому старшему –– 55 лет.

Кроме этого, Украина смогла получить тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего в составе Иностранного легиона против российских оккупантов и погибшего в бою 23 августа в Донецкой области.

Напомним, 17 октября из российского плена домой вернулось 108 украинских женщин-военнослужащих. По словам Андрея Ермака, в плену находились 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров и 85 рядовых и сержантов.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил обмен с РФ задержанного президента украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военнопленных. Политик привел в пример обмен бывшего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого удалось обменять на 215 украинских защитников.