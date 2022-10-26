"Наші вдома": Україна провела новий обмін полоненими, додому повернулося 10 військових, – Єрмак (відео)

За словами голови ОП, з російського полону вдалося повернути дев'ять рядових та сержантів ЗСУ й одного офіцера. Окрім цього, Україна отримала тіло американського добровольця.

Related video

Україна провела черговий обмін полоненими, додому повернулося десятеро українських військовослужбовців. Про це у середу, 26 жовтня, у себе в Telegram-каналі написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Політик опублікував фото бійців, котрі повернулися.

"Наші вдома. Вдалося повернути 10 українських військовослужбовців", — прокоментував він.

За словами Єрмака, з російського полону повернулося 9 рядових і сержантів, а також один офіцер ЗСУ.

Як уточнює Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, звільнені бійці служать у 60-ій, 57-ій, 28-ій бригадах і в різних військових частинах.

Наймолодшому з тих, хто повернувся сьогодні додому — 21 рік, найстаршому — 55 років.

Крім цього, Україна змогла отримати тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював у складі Іноземного легіону проти російських окупантів і загинув у бою 23 серпня у Донецькій області.

Нагадаємо, 17 жовтня з російського полону додому повернулося 108 українських жінок-військовослужбовців. За словами Андрія Єрмака, у полоні перебували 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів та 85 рядових і сержантів.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк допустив обмін з РФ затриманого президента українського підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на українських військовополонених. Політик навів приклад обміну колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого вдалося обміняти на 215 українських захисників.