В ГУР сомневаются, что россияне смогут подорвать Каховскую ГЭС

Военная разведка также не уверена, что Владимир Путин решится применить ядерное оружие против Украины.

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На территории Каховской ГЭС нет такого количества взрывчатки, которое необходимо для подрыва электростанции. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-центра Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, от России, которая периодически пренебрегает международным правом, можно ожидать любых провокаций, в том числе на стратегических объектах.В этом контексте представитель военной разведки назвал РФ "неадекватным государством с неадекватным правительством".

Вместе с этим, как заверяет Андрей Юсов, на территории Каховской ГЭС нет такого количества взрывчатки, которое необходимо для подрыва электростанции.

"Это государство, которое пренебрегает гуманитарными принципами, международным правом, поэтому возможны разные провокации. Что касается Каховской ГЭС, на сегодняшний день не проведены необходимые работы, не заминирована настолько ГЭС и дамба, чтобы можно было совершить подрыв", — продолжил представитель военной разведки в эфире национального телемарафона.

Отдельно Андрей Юсов прокомментировал очередные ядерные угрозы со стороны РФ и возможность применения Россией оружия массового поражения против Украины. Представитель ГУР МОУ считает, что Владимир Путин продолжит "бряцать ЯО", чтобы цивилизованный Запад обратил на него внимание.

"Но если представить себе, что Путин решится применить ядерное оружие, то это, собственно, последний козырь, который он использует. Вопрос — что дальше", — подчеркнул Юсов и выразил сомнение, что Кремль использует оружие массового поражения против Украины, поскольку это приблизит конец для самой России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, утверждает, что захватчики доставили на Каховскую ГЭС большое количество взрывчатки, и не исключает подрыва дамбы в случае, если подразделения ВСУ будут успешно продвигаться на юге Украины.

О возможном подрыве Каховской ГЭС также предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, ВС РФ активно минируют стратегический объект и могут провести операцию с подрывом дамбы под "фальшивым флагом" для дискредитации Киева.