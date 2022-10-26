У ГУР сумніваються, що росіяни зможуть підірвати Каховську ГЕС

Воєнна розвідка також не впевнена, що Володимир Путін наважиться застосувати ядерну зброю проти України.

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На території Каховської ГЕС немає такої кількості вибухівки, яка потрібна для підриву електростанції. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресцентру Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, від Росії, яка періодично нехтує міжнародним правом, можна очікувати будь-яких провокацій, зокрема на стратегічних об'єктах. У цьому контексті представник воєнної розвідки назвав РФ "неадекватною державою з неадекватним урядом".

Однак, як запевняє Андрій Юсов, на території Каховської ГЕС немає такої кількості вибухівки, яка потрібна для підриву електростанції.

"Це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації. Щодо Каховської ГЕС, на сьогодні не проведено необхідних робіт, не заміновано настільки ГЕС і дамбу, щоб можна було здійснити підрив", — продовжив представник воєнної розвідки в ефірі національного телемарафону.

Окремо Андрій Юсов прокоментував чергові ядерні погрози з боку РФ та можливість застосування Росією зброї масового ураження проти України. Представник ГУР МОУ вважає, що Володимир Путін продовжить "брязкати ЯЗ", щоб цивілізований Захід звернув на нього увагу.

"Але якщо уявити собі, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю, то це, власне, останній козир, який він використовує. Питання — що далі", — наголосив Юсов і висловив сумнів, що Кремль використає зброю масового ураження проти України, оскільки це наблизить кінець для Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов, зі свого боку, стверджує, що загарбники доставили на Каховську ГЕС велику кількість вибухівки, і не відкидає підриву греблі у разі, якщо підрозділи ЗСУ успішно просуватимуться на півдні України.

Про можливий підрив Каховської ГЕС також застерігав президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, ЗС РФ активно мінують стратегічний об'єкт і можуть провести операцію з підривом дамби під "фальшивим прапором" для дискредитації Києва.