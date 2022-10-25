Крим назавжди без води: у РНБО розповіли про наслідки підриву Каховської ГЕС

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, військові РФ доставили на гідроелектростанцію багато вибухівки. Дамбу можуть знищити, щоб зупинити просування ЗСУ на Херсонському напрямку.

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Окупований Крим назавжди залишиться без води, якщо російські окупанти підірвуть Каховську гідроелектростанцію (ГЕС). Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Військові РФ замінували Каховську ГЕС, за інформацією Данілова, із застосуванням величезної кількості вибухівки. Росія може висадити в повітря споруду, щоб зупинити просування українських військ до Херсона.

[ + – ] Олексій Данілов вважає, що росіяни залишать Крим без води

"Поживемо — побачимо. Якщо підірвуть, ідея з водопостачанням у Криму пропаде років на 10-15. А може бути й назавжди. Тоді постає питання — навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води?" — запитав секретар РНБО.

У Херсоні, за оцінкою Данілова, ситуація непроста. Командування ЗСУ не очікує, що російські війська відступлять самі собою.

"У них є свій план, який, на мою думку, ми розуміємо", — резюмував чиновник.

Зазначимо, що таку позицію висловлював начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. На його думку, в разі підриву ГЕС просування ЗСУ на півдні зупиниться максимум на 2 тижні.

Глава ГУР вважає, що детонація вибухівки, що є на ГЕС, не зможе повністю зруйнувати об'єкт.

Українська влада раніше просила ООН і Євросоюз терміново відправити на Каховську ГЕС моніторингову місію через можливу провокацію ЗС РФ.

Президент України Володимир Зеленський припускав проведення РФ операції під фальшивим прапором з метою підірвати Каховську ГЕС.