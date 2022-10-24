Крим без води та неробоча АЕС: Буданов спрогнозував наслідки підриву Каховської ГЕС

У разі знищення дамби російським військам доведеться відійти до Криму, тоді як ЗСУ знадобиться лише кілька тижнів, щоб відновити контрнаступ, заявив начальник ГУР.

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У разі підриву російськими військами Каховської ГЕС їм доведеться відступити до Криму, а сам окупований острів залишиться без подачі води. Водночас просування українських військових на південному напрямку призупиниться лише на два тижні. Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Глава ГУР зазначив, що наразі Каховська дамба замінована російськими окупантами лише частково, і детонація вибухівки не зможе призвести до повного руйнування об'єкта.

"Мінування проведено частково для часткової руйнації, якщо потрібно. Щоб зруйнувати такий рівень конструкції, потрібні десятки тонн вибухівки, що правильно розташована. Не можна КаМАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть", — заявив начальник розвідки.

За словами Буданова, якщо росіяни зможуть повністю знищити дамбу, то це призведе до суцільного затоплення контрольованого ними лівобережжя Херсона, а подача води в Північнокримський канал буде припинена. Крім цього, підрив спричинить повну зупинку Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, яка перебуває під контролем ЗС РФ.

"Ну і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде. Але вони будуть змушені відступити прямо в Крим. Іншими словами, якщо зробити суцільну руйнацію, то сценарій такий. Чи готові вони до цього? Думаю, що ні", — додав Буданов.

Крім цього, керівник відомства зазначив, що у військовому керівництві РФ розуміють потенційну небезпеку контролю Каховської дамби українськими силами, оскільки об'єкт є єдиною транспортною артерією, яка повноцінно функціонує. У зв'язку з цим окупантам доведеться швидко ухвалювати рішення — або залишити Херсон, або "опинитися в тій ситуації, в якій раніше опинилися наші підрозділи в Маріуполі".

"Ситуація дещо інша, але концептуально буде дуже схожа. І ось, розуміючи це все, вони готують ґрунт, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Однак вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони", — додав Буданов.

Нагадаємо, нещодавно Україна звернулася до Євросоюзу й ООН із проханням негайно створити моніторингову місію та відправити її на Каховську ГЕС, на якій, за інформацією розвідки, російські військові готують провокацію.

Зі свого боку, аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що ЗС РФ готують обстріл Каховської ГЕС для подальшого відступу з Херсона.